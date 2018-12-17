ميدو يكشف كواليس مهمته الجديدة مع الوحدة.. وهل يتحول لمدرب دائم بدلا من مؤقت؟

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية والمدير الفني لفريق الوحدة كواليس مهمته الجديدة مع فريقه السعودي.

وقال ميدو: "مهمتي محددة مع فريق الوحدة وهي محاولة العودة مع الفريق لتحقيق نتائج إيجابية إلى جانب تجهيز الفريق من الجانب البدني والنفسي والفني للمدرب الأجنبي القادم".

وأضاف خلال ظهوره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "تدريبي للوحدة بشكل مؤقت ولن أتحول لمدرب دائم. هذا هو اتفاقي مع النادي".

وواصل "تربطني علاقة جيدة جدا بإدارة نادي الوحدة وعُرض علي شغل منصب المستشار الفني في بداية الموسم ولكنني تخوفت في البداية ولكن الآن بعدما تعرفت بشكل أكبر على النادي ومجلس الإدارة، تشجعت وقبلت بالمهمة".

وأكمل حديثه قائلا: "السبب الرئيسي لقبولي المهمة هو ثقتي الكاملة في إمكانيات لاعبي فريق الوحدة وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية".

وأشار "ينتظرنا مواجهة يوم الخميس أمام الفيصلي وهي مواجهة صعبة للغاية ولكنني أثق تماما في لاعبي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية".

ميدو سيتولى مهمة العمل كمستشار فني للفريق الأول حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق له لحين التعاقد مع مدرب الجديد.

الوحدة السعودي أقال البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه عقب الخسارة أمام الاتفاق بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

محترفنا المصري محمد عواد يحرس مرمى الوحدة السعودي ويستعد الآن للتدرب تحت قيادة ميدو.

ويحتل الوحدة السعودي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

وانتصر الوحدة 6 مرات وخسر 4 وتعادل 3 مرات في الدوري هذا الموسم.

آخر مهام ميدو التدريبية كانت مع فريق وادي دجلة قبل أن يرحل في ديسمبر من عام 2017.

وخاض ميدو 3 رحلات تدريبية خلال مسيرته. تولى تدريب الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة، بينما شغل منصب المستشار الفني مع ليرس البلجيكي ووادي دجلة أيضا.

وحقق ميدو لقب كأس مصر رفقة الزمالك.

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