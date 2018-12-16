مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن فريق ليفربول الحالي يشبه كثيرا فريق بورتو 2004 والذي كان يتولى قيادته.

ليفربول انتصر على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف في كلاسيكو الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو: "يمكنكم مقارنة فريق ليفربول الحالي بفريقي في بورتو. نفس جودة اللاعبين. كنا أفضل فريق في العالم يتحول من الدفاع للهجوم، نهاجم كالكلاب المسعورة".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "في ريال مدريد، كنا أفضل فريق نهاجم بشكل مباشر عن طريق الشاب كريم بنزيمة والشاب كريستيانو رونالدو. رونالدو كان يقتل أي دفاع".

وتابع "في إنتر، كنا أفضل فريق يدافع في العالم. يمكننا أن نلعب 5 ساعات أو أكثر دون أن تهتز شباكنا".

مع بورتو، توج مورينيو بلقبي الدوري البرتغالي ولقبي كأس ولقبي سوبر. ولكن الأهم كان تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2003-04 والسوبر الأوروبي.

مع إنتر، حصد مورينيو لقبه الشخصي الثاني في دوري أبطال أوروبا إلى جانب الدوري الإيطالي مرتين ولقب الكأس مرة والسوبر الإيطالي مرة.

مع ريال مدريد، رفع مورينيو لقب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني.

وتحدث مورينيو عن ليفربول قائلا: "هم سريعون للغاية. يلعبون بسرعة 200 ميل في الساعة بالكرة دون كرة".

وكشف "شعرت بالإرهاق من مجرد النظر روبرتسون وانطلاقاته. ينطلق بسرعة 100 متر في الدقيقة هو لا يُصدق".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن لدينا الكثير من المشاكل البدنية. لدينا الكثير من اللاعبين الذين لا يشاركون بسبب الإصابة. إذا نظرت للإحصائيات مع فان خال ودافيد مويس كان لديهما مجموعة لا تشارك دائما بسبب الإصابات أيضا وهذا الأمر يعد صعبا للغاية".

وأشار "سأعطي لكم مثالا، انظروا إلى محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا وروبرتسون وفابينيو وجورجينيو فينالدوم، هم يتمتعون ببنية جسدية جيدة جدا إلى جانب قدراتهم الفنية. نحن نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين من الجانب الفني ولكن ليس من الجانب البدني والجسدي".

وأجاب مورينيو على سؤال (هل تشعر بالندم بسبب عدم إشراك بول بوجبا؟) قائلا: "لا".

وأتم "أنا سعيد باختياراتي في وسط الملعب أمام ليفربول".

وعاد ليفربول إلى الصدارة من جديد بـ 45 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

مانشستر يونايتد تجمد عند النقطة 26 في المركز السادس.



















































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