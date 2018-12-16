كلوب: قدم شاكيري اليسرى تطلق رصاصات.. ويا لها من مباراة لـ كلاين

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 21:39

كتب : FilGoal

شاكيري - ليفربول - مانشستر يونايتد

تغنى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بما قدمه جيردان شاكيري و ناثانييل كلاين أمام مانشستر يونايتد.

ليفربول انتصر على مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف في كلاسيكو الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب: كان انتصارا رائعا. لعبنا كرة قدم أمام فريق قوي للغاية".

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وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "لعبنا بشجاعة كبيرة وعدوانية ونجحنا في الحصول على الكرة الثانية دائما".

وواصل "فقط لمدة نصف ساعة افتقدنا السيطرة في المباراة ويونايتد سجل. ولكننا بعد ذلك دخلنا من جديد في اللقاء ونجح شاكيري في التسجيل مرتين".

وأكمل حديثه قائلا: "شاكيري يعد لاعبا رائعا للغاية. قدم شاكيري اليسرى تصنع الفارق دائما، وتطلق رصاصات".

ولم ينس كلوب تهنئة كلاين على أدائه، قائلا: "يا لها من مباراة لـ كلاين. هو لعب أول مباراة له في الدوري هذا الموسم ورغم ذلك قدم أداءً جيدا للغاية".

وأتم "أداء يستحق الاحترام بكل تأكيد".

وعاد ليفربول إلى الصدارة من جديد بـ 45 نقطة بفارق نقطة واحدة عن سيتي صاحب المركز الثاني.

مانشستر يونايتد تجمد عند النقطة 26 في المركز السادس.

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