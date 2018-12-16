بالفيديو – شيكابالا يصنع انتصار أبولون الأول في الدوري اليوناني

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 20:22

كتب : FilGoal

شيكابالا يسجل هدفا لأبولون في باناثانيكوس

صنع محترفنا المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدف انتصار فريقه أبولون أمام اكسانثي في الجولة الـ 14 من الدوري اليوناني.

أبولون انتصر بهدف مقابل لا شيء عن طريق البرازيلي توماس.

شيكابالا جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 50 ويصنع هدف انتصار فريقه.

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واستلم شيكابالا كرة من عند حدود منطقة الجزاء قبل أن يمرر إلى توماس الذي توغل داخل المنطقة وسدد بقوة في الشباك.

وتحصل شيكابالا على بطاقة صفراء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

فوز أبولون هو الأول للفريق في الدوري اليوناني هذا الموسم من 14 مباراة ليبقى في المركز الأخير ولكن بـ 5 نقاط.

اكسانثي في المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 14 مباراة.

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