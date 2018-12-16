كشف وليد حسن نائب رئيس شركة "أمبرو مصر" الراعية لقميص النادي الأهلي أنه تم الاتفاق مع شركة متخصصة في حماية العلامات التجارية لحماية القميص الأصلي للنادي الاهلي الجديد بعد أن انتشرت في الأسواق نسخ مقلدة.

وقال وليد حسن في تصريحات لـFilGoal.com: "الشركة تتعاون مع الجهات الأمنية في سحب النسخ المقلدة، ومصادرتها وفرض غرامات علي من يروج لها ورفع دعاوى قضائية عليهم".

حسن تابع "فوجئنا بنماذج في منتهى السوء والرداءة لقمصان مقلدة بطريقة سيئة جدا، ونحن شركة عالمية عريقة ولن نسمح بهذا الأمر".

وأتم "قميص الأهلي الجديد سيتم الإعلان عنه في غضون أيام قليلة مقبلة".

كانت شركة "أمبرو مصر" قد أعلنت بداية تعاقدها مع الأهلي في العام الجديد رسميا. (طالع التفاصيل)

ويخوض الأهلي مبارياته خلال الفترة الجارية بقميصه القديم.

وكان من المفترض أن يرتدي الأهلي قميصه الجديد حال تأهله لكأس العالم للأندية ولكن عقب فشله في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا تقرر تأجيل الأمر للأول من شهر يناير المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأهلي من الجولة الـ12 في بطولة الدوري المصري.

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