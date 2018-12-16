رسميا - لاسارتي مديرا فنيا للنادي الأهلي

بعد 32 يوما بمدرب مؤقت قام بدوره محمد يوسف أصبح للأهلي مدرب جديد الآن هو مارتين لاسارتي حسبما أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي لـFilGoal.com.

ووقع لاسارتي على عقود تدريبه للأهلي لمدة موسم ونصف بعد جلسة جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي، وفي حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق ووكلاء المدرب.

وأعلن النادي الأهلي عن الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، والذي ضم مارتين لاسارتي كمدير فني، فيما يشغل محمد يوسف منصب المدرب العام، مع سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة، وسامي قمصان مدربا للفريق، وسيباستيان إيجورين مدرب مساعد، وأليخاندرو خافيير مدربا للأحمال، وحسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال.

وقال مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في وقت سابق إن "لاسارتي سيتولى مهمة تدريب الفريق رسميا عقب مباراة الإياب أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي". (طالع التفاصيل)

هذا يعني أن أول مباراة لـ لاسارتي ستكون يوم 26 ديسمبر ضد الداخلية في الدوري المصري.

ويعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر غدا الإثنين للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع لاسارتي المدير الفني الجديد

. يحضر المؤتمر الذي سيقام بقاعة فكري أباظة بمقر الجزيرة الكابتنسيد عبدالحفيظ مدير الكرة والذي سيقوم بالتحدث عن المدير الفني الجديد ومدة التعاقد معه وتشكيل الجهاز المعاون وكذا الرد على كافة الإستفسارات الخاصة بالسادة الصحفيين والإعلاميين.

الآن سيبدأ الأهلي مرحلة جديدة من الطموحات والآمال مع مدربه الجديد. لكن قبل ذلك تود جماهير الأهلي معرفة، من هو لاسارتي؟

من هو لاسارتي‎؟

وولد لاسارتي‎ لأم أوروجويانية وأب إسباني من أصول باسكية، وسبق له اللعب كمدافع لعدد من الأندية الأوروجويانية أهمها كلوب ناسيونال، الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 1988.

ولعب لاسارتي‎ كذلك مع ديبورتيفو لاكورونيا وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني الممتاز وأنقذه من الهبوط في الموسم التالي، وارتدى شارة القيادة في أكثر من مباراة.

وبدأ مشوار لاسارتي‎ التدريبي بعمر الـ35 عاما مع فريق رامبلا، الذي قاده للمركز الثاني في مرحلة "كلاوسورا" في عام 1996، وكذلك قاد الوصل الإماراتي للمركز الخامس في 2002 بعد أن تسلم الفريق في المركز الأخير.

وبعدها قاد لاسارتي‎ ريفربليت (من أوروجواي) إلى دوري الدرجة الأولى هناك، قبل أن يتولى ناسيونال مونتيفيديو للقبي دوري متتاليين.

وقاد لاسارتي‎ ريال سوسييداد للدوري الممتاز في إسبانيا عام 2009، قبل أن يقربهم من مراكز التأهل الأوروبي في النصف الأول من موسم 2010/2011، ولكنه كاد يهبط بالفريق في النصف الثاني من الموسم ليرحل عن الفريق.

ومن 2012 إلى الوقت الحالي، قاد يونيفرسيداد كاتوليكا ويونيفرسيداد تشيلي وناسيونال، وتوج في 2014 بمرحلة أبيرتيورا في الدوري التشيلي، وكأس تشيلي والسوبر التشيلي في 2015.

ويقود محمد يوسف تدريب الأهلي مؤقتا بعد إقالة باتريس كارتيرون من منصبه عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك توديع البطولة العربية.

ودرب محمد يوسف الأهلي حتى الآن في 6 مواجهات، خسر مباراة وفاز في 5.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأهلي من الجولة الـ12 في بطولة الدوري المصري.

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