قائمة الأهلي – غياب إكرامي وسليمان.. وعودة أزارو والشناوي ضد النجوم

الأحد، 16 ديسمبر 2018 - 18:19

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان لاعب الأهلي

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة النجوم في الدوري.

ويخوض الأهلي مباراته المؤجلة من الجولة 12 في الدوري، دون حارسه شريف إكرامي للمرة الأولى منذ مباراة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الماضي، حيث تعرض لإصابة حالت دون انضمامه للقائمة.

ويغيب عن القائمة أيضا وليد سليمان بداع عدم الجاهزية.

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وفي المقابل، عاد محمد الشناوي لقائمة الفريق لأول مرة في الدوري منذ مباراة الإنتاج الحربي يوم 2 سبتمبر الماضي.

وكذلك يعود لقائمة الـ20 لاعبا مهاجم الفريق وليد أزارو.

ويغيب عن القائمة المصابين أحمد فتحي وعلي معلول وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وسعد سمير ومحمد نجيب.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف – أحمد علاء – كريم وليد "نيدفيد" – باسم علي – محمد هاني – ساليف كوليبالي

الوسط: هشام محمد – إسلام محارب – أحمد حمودي – مؤمن زكريا – عمرو السولية – أحمد الشيخ – ميدو جابر – ناصر ماهر – أحمد حمدي – محمد شريف

الهجوم: وليد أزارو – مروان محسن

اختر تشكيل الأهلي الأمثل للمواجهة

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