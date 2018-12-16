التشكيل - صلاح أساسي أمام مانشستر يونايتد

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي في السادسة من مساء الأحد.

ويشارك صلاح في خط الهجوم رفقة ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ويتواجد الثلاثي جيني فينالدوم وفابينيو ونابي كيتا في خط الوسط.

أما خط الدفاع فيتكون من ناثان كلاين، وفيرجيل فان دايك وديان لوفرين وأندي روبرتسون ، كلهم أمام الحارس أليسون بيكر.

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