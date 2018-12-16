فان دايك يرد على منتقدي طريقة احتفال صلاح بالأهداف مؤخرا

رد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على التكهنات التي أثيرت حول طريقة احتفال زميله المصري محمد صلاح بأهدافه مؤخرا.

صلاح عاد إلى التألق بتسجيل 4 أهداف خلال الأسبوع الماضي، لكنه لم يحتفل بالأهداف رغم قيمة تسجيله هاتريك في لقاء بورنموث وهدف تأهل الريدز إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في شباك نابولي.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور يوم الأحد: "صلاح يسجل الأهداف، ويبتسم، لا يستطيع أن يبتسم في كل ثانية من اليوم لكنه يستمتع بالأهداف على ما أعتقد".

وأضاف الدولي الهولندي "إنه يسجل الأهداف ويعمل بجد، كما يلعب جيدا بشكل دفاعي أيضًا.

ووجه فان دايك انتقاداته لم يعلق على طريقة احتفال صلاح بالأهداف مؤخرا بقوله "لا نحتاج إلى رؤية أي أمور سلبية حول ذلك، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على الأشياء الجيدة".

وواصل "صلاح سجل ثلاثة أهداف في مباراته الأخيرة في الدوري، وسجل مرة أخرى ضد نابولي، وهو لاعب مهم للغاية".

واستمر "إنه يقوم بعمل جيد للغاية. يمكن للناس أن يقولوا إنه لا يسجل الكثير من الأهداف مثل العام الماضي، ولكن هذه هي وسائل الإعلام دائمًا".

وأتم مدافع ساوثامبتون السابق عن الدولي المصري "الناس يقللون من قوته. إنه لاعب مهم للغاية، قناص داخل منطقة الجزاء، وشخصية عظيمة خارج الملعب".

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في قمة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي في السادسة من مساء الأحد.

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