تقرير: تريزيجيه على رادار شتوتجارت

يقع محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" على رادار شتوتجارت الألماني، بحسب تقرير موقع "فوتبول 365" الفرنسي.

تريزيجيه النادي : قاسم باشا

وبحسب التقرير، تعد تلك ثاني مرة يهتم فيها النادي الألماني صاحب المركز الـ16 في البوندسليجا بجناح قاسم باشا، حيث ارتبط النادي باللاعب من قبل أثناء كأس العالم 2018.

وأضاف التقرير، أن جالاتاسراي في تركيا ومارسيليا في فرنسا قد يكونا مهتمين بضم الجناح المصري.

وعلم FilGoal.com أن نادي قاسم باشا فتح الباب أمام تريزيجيه للرحيل من صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وخصوصا مع تمسك اللاعب المصري بالرحيل. (طالع التفاصيل)

ووعد قاسم باشا تريزيجيه بدراسة ومناقشة كل العروض المقدمة للاعب عقب نهاية الدور الأول من الدوري التركي أي بعد مباراتين فقط.

لكن رحيل تريزيجيه من قاسم باشا لن يكون بالأمر السهل على الإطلاق والسبب شرط النادي التركي.

قاسم باشا لا يرغب في بيع تريزيجيه بمبلغ أقل من 10 ملايين يورو.

تريزيجيه في الوقت الحالي ليس سعيدا على الإطلاق بالتواجد في نادي قاسم باشا والسبب "عدم الاحترافية إلى جانب بعض الوعود غير المنفذة"، حسبما علم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب.

عندما يطلب قاسم باشا 4 ملايين يورو لبيع تريزيجيه ويأتي له بالفعل هذا العرض، يرفع طلباته لـ 5 ملايين، وعندما يأتي عرضا بـ 5 ملايين، يرفع طلباته لـ 6 ملايين وهكذا.. هذا هو سبب ضيق اللاعب من الإدارة، وشعوره بـ"عدم الاحترافية".

رغبة تريزيجيه في الرحيل لن تتحول لتمرد. صاحب الـ 24 عاما يتدرب بشكل طبيعي مع فريقه ويستعد للمشاركة في مواجهتي قونيا سبور وبيشكتاش قبل أن ينتظر تنفيذ الوعد الجديد من إدارة قاسم باشا بالنظر لكل العروض المقدمة للاعب.

ماذا عن العروض المقدمة لـ اللاعب؟ FilGoal.com علم بوجود أكثر من عرض من دوريات عربية – نحتفظ بأسماء الفرق - لـ تريزيجيه.

جناح منتخب مصر لم يدخل في مناقشات مباشرة مع أي مسؤول في أي ناد، مفضلا ترك اتفاقه على الشروط الشخصية مع أي فريق عقب اتفاق الفريق بالفعل مع قاسم باشا.

رغم العروض العربية "المغرية" لـ تريزيجيه، إلا أن اللاعب يٌفضل في الوقت الحالي الاستمرار في أوروبا وخصوصا مع وجود عروض أخرى من دوريات أوروبية، حسبما علم FilGoal.com.

وانضم تريزيجيه لـ قاسم باشا بداية الموسم الماضي معارا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل منتصف الموسم.

ويقدم تريزيجيه أداءً جيدا مع قاسم باشا هذا الموسم. سجل 5 أهداف وصنع 5 خلال مشاركته في 15 مباراة.

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