بالفيديو – زلزال في بورسعيد.. المصري يخسر أمام ساليتاس بهدفين في الكونفدرالية

مازالت نتائج المصري المخيبة مستمرة، وهذه المرة في الكونفدرالية بخسارة مفاجئة أمام ساليتاس في بورسعيد.

خسر المصري أمام ساليتاس البوركينابي بهدفين مقابل لا شيء، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية. هزيمة هي الثانية فقط للمصري على أرضه في تاريخه الإفريقي.

وبدأ المصري المباراة بشكل جيد. فأهدر فرصة الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة بالكعب من جمعة إلى إسلام عيسى الذي أرسل عرضية، قابلها محمود وادي برأسية بجانب القائم.

وعكس سير اللقاء، سجل ساليتاس هدفا في الدقيقة الـ32. انطلاقة من سيدريك بادولو على الجهة اليسرى، ثم تصويبة ارتطمت بمحمد كوفي وسكنت الشباك.

باقي دقائق الشوط لم تشهد فرصا للمصرين لكنها شهدت هجوما من جماهير المصري على إدارة الفريق والجهاز الفني بقيادة مصطفى يونس. هجوم رد عليه مدافع الأهلي السابق بتحية الجماهير، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف مقابل لا شيء.

وفي شوط المباراة الثاني، أرسل إسلام عيسى تمريرة إلى أحمد جمعة الذي انفرد بالمرمى في الدقيقة الـ49، لكنه سدد الأرض بدلا من الكرة لتصل الكرة ضعيفة إلى الحارس.

وشارك محمد عبد اللطيف "جريندو" بديلا في الدقيقة الـ53 بدلا من حجاج عويس أملا في زيادة هجومية.

وفي الدقيقة الـ56 وصلت الكرة إلى إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة زاحفة، اصطدمت في الدفاع وتحولت إلى ركنية.

مرة أخرى شكل إسلام عيسى خطورة في الدقيقة الـ62. كرة استلمها على خط ركلة المرمى، ليراوغ مدافع ساليتاس بمهارة ثم يرسل عرضية، قابلها محمود وادي برأسية، لكن الحارس تصدى لها على مرتين.

وتواصل ضغط المصري برأسية من جريندو في الدقيقة الـ64 من كرة ثابتة، لكن مرت بجانب القائم.

ولجأ مصطفى يونس لدكة البدلاء مرة أخرى، فشارك أحمد خالد قي الدقيقة الـ66 بدلا من محمد مصطفى "شطة".

ومرة أخرى وسط هجوم المصري. سجل ساليتاس هدفا ثانيا في الدقيقة الـ72. كرة طويلة أخرجها الدفاع، وتابعها إسماعيل كاريتيري بخلفية مزدوجة في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

هدف أحبط المصري تماما، لكن مصطفى يونس أشرك أحمد ياسر في تبديل أخير بدلا من محمود وادي في الدقيقة الـ78.

ولأن الحظ أيضا يعاند المصري، سدد أحمد خالد كرة قوية من داخل الست ياردات في الدقيقة الـ80، لكن الحارس تعملق في التصدي لها، لينتهي اللقاء بفوز ساليتاس بهدفين مقابل لا شيء.

مباراة الإياب ستكون في بوركينا فاسو يوم 21 ديسمبر الجاري. ويحتاج المصري للفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للتأهل للدور التالي.

اقرأ أيضا:

مصدر من الأهلي لـ في الجول: المدرب الأجنبي قادم لا محالة.. استمرار يوسف مستبعد

خبر في الجول – جلسة مع اللاعب تحسم انتقال السيد سالم للزمالك

فرانس فوتبول تنصح هنري وموناكو بضم النني

الاتحاد السكندري: شيكابالا وافق على الانضمام لنا.. ونفاوض الزمالك لصفقة تبادلية

تقرير - نيمار سيستمر مع سان جيرمان بسبب عقده مع بنك قطر الوطني