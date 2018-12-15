تشكيل الزمالك – محمد إبراهيم أساسي ضد القطن التشادي.. واستمرار مصطفى فتحي

يعوض محمد إبراهيم، يوسف إبراهيم "أوباما" في تشكيل الزمالك الأساسي الذي يواجه القطن التشادي في دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

ويعد هذا ظهور إبراهيم الـ12 مع الزمالك هذا الموسم، فيما يغيب أوباما لعدم الجاهزية.

أما مصطفى فتحي فيستمر في التشكيل الأساسي في المركز الذي شغله إبراهيم حسن معظم أوقات هذا الموسم مع السويسري كريستيان جروس.

وأتى تشكيل الزمالك كاملا كالتالي..

حارس المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: مصطفى فتحي – محمد إبراهيم – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد فى حراسة المرمى – إبراهيم حسن – بهاء مجدي – حازم إمام – عمر السعيد – محمود عبد العزيز – يوسف أوباما.

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