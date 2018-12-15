تشكيل الزمالك – محمد إبراهيم أساسي ضد القطن التشادي.. واستمرار مصطفى فتحي

السبت، 15 ديسمبر 2018 - 17:44

كتب : أحمد شوقي

محمد إبراهيم - الزمالك - الإنتاج الحربي

يعوض محمد إبراهيم، يوسف إبراهيم "أوباما" في تشكيل الزمالك الأساسي الذي يواجه القطن التشادي في دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

ويعد هذا ظهور إبراهيم الـ12 مع الزمالك هذا الموسم، فيما يغيب أوباما لعدم الجاهزية.

أما مصطفى فتحي فيستمر في التشكيل الأساسي في المركز الذي شغله إبراهيم حسن معظم أوقات هذا الموسم مع السويسري كريستيان جروس.

أخبار متعلقة

الاتحاد السكندري: شيكابالا وافق على الانضمام لنا.. ونفاوض الزمالك لصفقة تبادلية خبر في الجول – جلسة مع اللاعب تحسم انتقال السيد سالم للزمالك قبل مواجهة القطن.. استثناء مفاجئ وحيد في بداية الزمالك الإفريقية على ملعبه

وأتى تشكيل الزمالك كاملا كالتالي..

حارس المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: مصطفى فتحي – محمد إبراهيم – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد فى حراسة المرمى – إبراهيم حسن – بهاء مجدي – حازم إمام – عمر السعيد – محمود عبد العزيز – يوسف أوباما.

اقرأ أيضا:

مصدر من الأهلي لـ في الجول: المدرب الأجنبي قادم لا محالة.. استمرار يوسف مستبعد

خبر في الجول – جلسة مع اللاعب تحسم انتقال السيد سالم للزمالك

فرانس فوتبول تنصح هنري وموناكو بضم النني

الاتحاد السكندري: شيكابالا وافق على الانضمام لنا.. ونفاوض الزمالك لصفقة تبادلية

تقرير - نيمار سيستمر مع سان جيرمان بسبب عقده مع بنك قطر الوطني

الزمالك في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر كأس مصر - الجزيرة 0 بتروجيت 0.. بداية اللقاء 10 دقيقة | مصر
كلوب: أتخيل صعوبة الشهور الأخيرة لمورينيو في يونايتد 13 دقيقة | أوروبا
مدافع ليفربول: شاكيري حاول اغتنام الفرصة ونجح في التأقلم سريعا 19 دقيقة | أوروبا
تغريم بتروجيت 220 ألف جنيه لصالح عادل جمعة 21 دقيقة | مصر
أهلي جدة يتقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الشباب 45 دقيقة | السعودية
تقرير: بيريز يرغب في قيادة مورينيو لـ ريال مدريد 53 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 2 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك