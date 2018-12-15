مران الأهلي - عودة الشناوي وأزارو وتدريبات خاصة لـ فتحي ونجيب.. وجلسة مع الشيخ

خضع ثنائي الأهلي محمد نجيب وأحمد فتحي لتدريبات خاصة قبل بداية مران الفريق يوم السبت مساء.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع أحمد الشيخ على هامش المران لمدة دقائق، كما عقد محمد يوسف المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل بداية المران للتأكيد على أهمية احترام خصمه في المباراة المقبلة بالدوري.

وشهد المران عودة وليد أزارو ومحمد الشناوي للتدريبات، وانتظر المهاجم الدولي المغربي في مران فريقه يوم السبت.

وغاب أزارو عن مران الأهلي طيلة الفترة الماضية بسبب إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية.

وعاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر للمشاركة في التدريبات بعدما كان قد غاب عنها بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الضامة وتسببت في غيابه عن المشاركة في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم يوم الإثنين ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

هل يمكنك اختيار تشكيل الأهلي المثالي قبل مواجهة النجوم؟

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