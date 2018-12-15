رسميا - يانيفسكي مدربا لـ الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي رسميا تعاقده مع المدرب سيدومير يانيفسكي لقيادة الفريق خلفا للبرازيلي جورفان فييرا.

الدراويش كشفوا عبر موقعهم الرسمي عن التعاقد مع المدرب المقدوني لمدة موسم ونصف الموسم.

وكان FilGoal.com قد علم في وقت سابق أن يانيفسكي قد وصل إلى مصر لبدء التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، إذ أعطته الإدارة أولوية عن أي مدرب آخر. (طالع أيضا)

سيدوير يانيفسكي هو مدرب مقدوني يبلغ من العمر 57 عاما، وسبق له اللعب دوليا مع منتخب يوغوسلافيا، قبل أن يمثل المنتخب المقدوني بعد الانفصال.

وعلى المستوى التدريبي، بدأ يانيفسكي حياته التدريبية عام 1998 بتدريب فريق دارينج، قبل أن ينتقل لتدريب فريق كلوب بروج كمدرب مساعد عام 2000، ومنه إلى فريق الشباب في الفريق، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول عام 2007.

وتولى يانيفيكسي تدريب منتخب مقدونيا من 2012 إلى 2013، فيما كانت آخر محطاته مع فريق فادار المقدوني في الموسم الماضي.

وحصل يانيفسكي على لقب كأس بلجيكا موسم 2006/2007 مع فريق كلوب بروج، فيما حصل على لقبي دوري وكأس اليونان موسم 2005/2006 كمدرب مساعد لفريق أوليمبياكوس اليوناني.

كان الإسماعيلي قد بدأ الموسم مع خير الدين مضوي المدرب الجزائري، قبل أن يرحل عن الفريق ويتولى جورفان فييرا الإدارة الفنية، ثم استقال فييرا من تدريب الفريق بعد الخروج من البطولة العربية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة القطن الكاميروني ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

هل يمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي المثالي قبل مواجهة القطن؟

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