مازال البحث جاريا في الإسماعيلية عن مدرب جديد يخلف جورفان فييرا في تدريب الإسماعيلي، ويبدو أن مدرب مقدوني هو الأقرب الآن لتولي المهمة.

علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي، إن سيدومير يانيفسكي المدرب المقدوني هو الأقرب لتولي تدريب الإسماعيلي.

وسيصل يانيفسكي إلى مصر خلال ساعات حسبما علم FilGoal.com لبدء التفاوض مع إدارة الإسماعيلي، إذ تعطيه الإدارة الأولوية عن أي مدرب آخر.



































سيدوير يانيفسكي هو مدرب مقدوني يبلغ من العمر 57 عاما، وسبق له اللعب دوليا مع منتخب يوغوسلافيا، قبل أن يمثل المنتخب المقدوني بعد الانفصال.

وعلى المستوى التدريبي، بدأ يانيفسكي حياته التدريبية عام 1998 بتدريب فريق دارينج، قبل أن ينتقل لتدريب فريق كلوب بروج كمدرب مساعد عام 2000، ومنه إلى فريق الشباب في الفريق، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول عام 2007.

وتولى سيدومير يانيفيكسي تدريب منتخب مقدونيا من 2012 إلى 2013، فيما كانت آخر محطاته مع فريق فادار المقدوني في الموسم الماضي.

وحصل يانيفسكي على لقب كأس بلجيكا موسم 2006/2007 مع فريق كلوب بروج، فيما حصل على لقبي دوري وكأس اليونان موسم 2005/2006 كمدرب مساعد لفريق أوليمبياكوس اليوناني.

كان الإسماعيلي قد بدأ الموسم مع خير الدين مضوي المدرب الجزائري، قبل أن يرحل عن الفريق ويتولى جورفان فييرا الإدارة الفنية، ثم استقال فييرا من تدريب الفريق بعد الخروج من البطولة العربية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة القطن الكاميروني يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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