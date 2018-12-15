تشكيل المصري في الكونفدرالية – جمعة ووادي يقودان الهجوم أمام ساليتاس

أعلن مصطفى يونس المدير الفني للنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة ساليتاس البوركينابي في الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي المصري مع ساليتاس بعد قليل، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

مصطفى يونس اختار البدء بالثنائي أحمد جمعة ومحمود وادي في خط الهجوم، فيما يلعب محمد جابر كظهير أيسر.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: أحمد مسعود.

الدفاع: محمد جابر – محمد كوفي – أحمد شوشة – محمد مصطفى "شطة".

الوسط: فريد شوقي – حجاج عويس.

أمامهم: أحمد شكري – إسلام عيسى.

الهجوم: أحمد جمعة – محمود وادي.

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