مستشفى الأهلي – فحص طبي للشناوي وعاشور.. وعودة فتحي وأزارو للمران

يخضع محمد الشناوي وحسام عاشور لاعبي الأهلي لفحص طبي مساء اليوم السبت، فيما يعود وليد أزارو وأحمد فتحي لمران الفريق.

وسيكون الفحص الطبي لمحمد الشناوي حارس الأهلي، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

وخضع الشناوي لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الماضية بعد تعرضه لاصابة في العضلة الضامة، أبعدته عن التواجد في التدريبات والمباريات الرسمية، وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد فرص الحارس في المشاركة والتواجد في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

أما حسام عاشور، فسيخضع للكشف الطبي بعدما اشتكى من إصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة جيما الاثيوبي التي أقيمت أمس وعلي ضوء الفحص الطبي يتحدد فرص مشاركته في المران الجماعي وتحديد موقفه من مواجهات الفريق المقبلة.

من جهة أخرى، ينتظم أحمد فتحي ووليد أزارو ثنائي الفريق في المران الجماعي، الذي يقام علي ملعب التتش استعدادا لمواجهة النجوم.

وشارك الثنائي في مران مجموعة اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة جيما الاثيوبي التي أقيمت أمس بعد تعافيهما من الإصابة، ومن المنتظر أن يعود الثنائي للمران مع الفريق لتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

ويرغب محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، في الاستعانة ببعض العناصر العائدة من الإصابة كما أكد أمس عقب مواجهة جيما.

ويلتقي الأهلي مع النجوم يوم الاثنين المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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