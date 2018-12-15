تشكيل الزمالك المتوقع – تغيير وحيد عن لقاء المصري أمام القطن

تغيير وحيد سيطرأ على تشكيل الزمالك أمام القطن التشادي، عنه أمام المصري في المباراة السابقة.

اقترب محمد إبراهيم من شغل مركز أساسي في تشكيل الزمالك أمام القطن التشادي، في ظل إصابة يوسف إبراهيم "أوباما" وعدم جاهزيته بشكل كامل.

يلتقي الزمالك مع القطن التشادي مساء اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

وسيستمر كابونجو كاسونجو في قيادة هجوم الزمالك، فيما يلعب محمد عبد الغني بجانب محمود علاء في خط الظهر بسبب استمرار غياب الونش.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: مصطفى فتحي – محمد إبراهيم – محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

اختر تشكيل الزمالك المثالي في رأيك أنت من هنا.

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