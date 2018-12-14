بالفيديو – مصر ثالث أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بفوز مثير على المغرب

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 14:37

كتب : عاطف شادي

مصر - المغرب - كرة شاطئية

حصد منتخب مصر المركز الثالث في بطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية المقامة في شرم الشيخ، بعد أن فاز على المنتخب المغربي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وانتصر المنتخب المصري على نظيره المغربي في المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصد المنتخب المصري المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه.

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسجل محمد عبد النبي هدف مصر الأول في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الثاني، قبل أن يدرك سامي يزل هدف التعادل في الدقيقة السابعة، وبعدها تقدم المنتخب المصري بهدف آخر في الدقيقة التاسعة بقدم اللاعب مصطفى صاصا، لينتهي الشوط بتقدم الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

بعد ٥ ثواني فقط من انطلاق الشوط الثالث، عزز صاصا تقدم الفراعنة بالهدف الثالث والثاني لنفسه في اللقاء، وتعرض ميلود النخلي لاعب المغرب للطرد خلال أحداث الشوط، قبل أن يقلص نسيم الحداوي الفارق للمغرب قبل نهاية المباراة ب ٢٠ ثانية، لينتهي اللقاء بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وتقام المباراة النهائية للبطولة بين فريقي السنغال ونيجيريا بعد قليل.

وتعد تلك المرة هي الرابعة التي يحصد فيها المنتخب المصري المركز الثالث تاريخيا، وهو الإنجاز الأبرز لمنتخب مصر منذ بداية البطولة عام 2006.

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