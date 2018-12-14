صلاح ووليد سليمان ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا وخروج أحمد جمعة

دخل محمد صلاح ووليد سليمان لاعبا ليفربول والأهلي على التوالي ومنتخب مصر القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2018.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الـ30 من شهر نوفمبر الماضي عن قائمة من 34 لاعبا يتنافسون على الجائزة.

وشهدت القائمة خروج أحمد جمعة مهاجم المصري بعدما دخل القائمة الأولية التي ضمت 30 لاعبا.

واليوم الجمعة أعلن الكاف عن القائمة النهائية للاعبين التي ضمت 10 فقط وهم كالتالي:

أليكس أيوبي (نيجيريا وأرسنال)

أندري أونانا (كاميرون وأياكس أمستردام)

أنيس البدري (تونس والترجي)

دينيس أونيانجو (أوغندا وماميلودي صن داونز)

مهدي بنعطية (المغرب ويوفنتوس)

محمد صلاح (مصر وليفربول)

بيير إيمريك أوباميانج (الجابون وأرسنال)

رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي)

ساديو ماني (السنغال وليفربول)

وليد سليمان (مصر والأهلي)

وسوف يتم الإعلان عن الفائز في حفل يقام في العاصمة السنغالية داكار في الثامن من شهر يناير المقبل.

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