بعد هاتريك بورنموث.. صلاح "المهاجم" يظهر في فريق الأسبوع لـ FIFA 19

الجمعة، 14 ديسمبر 2018 - 10:38

كتب : محمد يسري

محمد صلاح - ليفربول - نابولي

اختارت EA Sports الشركة المطورة للعبة FIFA 19 محمد صلاح في فريق الأسبوع الخاص بطور FIFA Ultimate Team بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى بورنموث.

صلاح قاد ليفربول للفوز على بورنموث برباعية دون رد؛ ليظهر مجددا في فريق الأسبوع.

وكان صلاح قد ظهر في فريق الأسبوع من قبل بعدما سجل هدفا في مرمى تونس خلاص تصفيات كأس أمم إفريقيا.

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كارت صلاح في فريق الأسبوع خاص بمركز المهاجم ST على عكس كارت صلاح في اللعبة الخاص بمركز الجناح الأيمن RW.

وجاء كارت صلاح بتقييم 90 وهي أعلى من الكارت العادي بتقييم 88.

وبجانب صلاح، ظهر نجولو كانتي نجم تشيلسي وخوان مانويل ماتا جناح مانشستر يونايتد وعثمان ديمبيلي جناح برشلونة وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.

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