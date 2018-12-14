بعد هاتريك بورنموث.. صلاح "المهاجم" يظهر في فريق الأسبوع لـ FIFA 19

اختارت EA Sports الشركة المطورة للعبة FIFA 19 محمد صلاح في فريق الأسبوع الخاص بطور FIFA Ultimate Team بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى بورنموث.

صلاح قاد ليفربول للفوز على بورنموث برباعية دون رد؛ ليظهر مجددا في فريق الأسبوع.

وكان صلاح قد ظهر في فريق الأسبوع من قبل بعدما سجل هدفا في مرمى تونس خلاص تصفيات كأس أمم إفريقيا.

كارت صلاح في فريق الأسبوع خاص بمركز المهاجم ST على عكس كارت صلاح في اللعبة الخاص بمركز الجناح الأيمن RW.

وجاء كارت صلاح بتقييم 90 وهي أعلى من الكارت العادي بتقييم 88.

وبجانب صلاح، ظهر نجولو كانتي نجم تشيلسي وخوان مانويل ماتا جناح مانشستر يونايتد وعثمان ديمبيلي جناح برشلونة وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.

طالع أيضا

عامر حسين لـ في الجول: تنظيم أمم إفريقيا لن يؤثر على سير جدول الدوري

المسابقات تعلن مواعيد المؤجلات بدون القمة.. الإسماعيلي أمام الزمالك وبيراميدز ضد القطبين

عبد الحفيظ لـ في الجول: وصلنا لمسؤولي جيما ولن ينسحبوا من المباراة

رسميا - مصر تتقدم بطلب استضافة أمم إفريقيا 2019

جدول الأهلي في يناير - ست مواجهات.. والوصول لـ 17 مباراة في الدوري

جدول مباريات الزمالك في يناير – ثلاث مباريات في الدوري ومباراتين في الكونفدرالية