الأمر أصبح واقع وما كان مستبعدا قبل عدة أيام قد يتحول إلى حقيقة وتستضيف مصر كأس أمم إفريقيا 2019 عقب سحب التنظيم من الكاميرون.

فما هي الفائدة التي ستعود على مصر من تنظيم البطولة؟ وهل سيؤجل الدوري؟ ومن هم أبرز منافسي الفراعنة على اللقب الإفريقي؟

كل ذلك يجيب عنه حازم إمام عضو اتحاد الكرة ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في حواره لـFilGoal.com.

لماذا في البداية كنت مترددا في إبداء رأيك حول رغبة مصر في تنظيم البطولة؟

كان كل شيء لايزال غامضا وكان لا بد من التأكد أولا من رغبة الدولة في تنظيم البطولة حتى يكون الحديث مبني على قواعد ثابتة ولا يمثل مجرد أمنيات فقط.

لماذا لم تتقدم مصر منذ البداية بطلب التنظيم بعد سحبه من الكاميرون؟

لأننا اعتقدنا أن المغرب سوف تنظمها ولم نفضل التنافس مع دولة عربية في ذلك خاصة إننا نظمناها بالفعل في عام 2006.

والآن عقب خروج المغرب من الصورة فإننا أفضل دولة نستطيع تنظيم البطولة.

كيف ترى طلب التنظيم الرسمي الذي تقدمنا به؟

هو يدلل على مدى قوة مصر وقدراتها الكبيرة ويؤكد إننا من أهم وأكبر الدول في إفريقيا ويجب أن نمثل طوق النجاة للبطولة وإنقاذها من الأزمة الحالية.

إذا.. ما هي الاستفادة التي ستعود على مصر من تنظيم البطولة؟

أن نرى الجمهور في الملاعب مرة أخرى ومن المؤكد أن حدوث ذلك الأمر سيمثل نقلة كبيرة لنا على المستوى الدولي والمحلي والإقليمي أيضا.

أثير بعض الحديث حول إمكانية إلغاء الدوري لتنظيم البطولة وتجديد الملاعب؟

هذا غير صحيح على الإطلاق، ما الذي يجبرنا على إلغاء الدوري لتنظيم المسابقة؟ هذا لن يحدث.

الملاعب التي سوف تستضيف البطولة هي خارج نطاق الخدمة حاليا مثل القاهرة والدفاع الجوي لا يلعب عليه سوى بيراميدز، يمكن نقل المباريات التي تقام على ملعب برج العرب إلى الإسكندرية أو المكس.

لدينا حلول كثيرة ولن يكون هناك أي أزمة.

هل هناك عقبات تقف أمام طريق مصر في استضافة البطولة؟

كل شيء سوف يسير على ما يرام حتى بالإجراءات الإدارية التي تتمثل في الفنادق والمطارات وملاعب التدريب ونجاحنا في 2006 سوف يساعدنا مجددا تلك المرة.

كيف ترى حظوظ مصر في الفوز باللقب؟

من المنطقي أن ترتفع طموحاتنا مع إقامة البطولة على أرضنا ولكن يجب أن نستعد بشكل مناسب لأن المنافسة ستكون صعبة جدا.

ولكن ألا ترى أن المنتخب تحسن مع خافيير أجيري؟

نعم ولكن هناك بعض الأمور يجب معالجتها وأن نتطور فيها لنصل لمرحلة نقول إننا المرشح الأوحد للفوز.

ومن هم منافسينا الأبرز؟

أرى المغرب منتخب قوي جدا وهناك كوت ديفوار والسنغال والكاميرون.

هل يمكن تغيير خطة المنتخب للاستعداد للبطولة الآن حال استضافتها رسميا؟

ستتغير بالأكيد ولكن معسكر الإعداد سيقام بالقاهرة بدلا من الخارج وسننظم وديات أكثر تقام في مصر.

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