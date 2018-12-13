هل تغيب الكاميرون عن كأس أمم إفريقيا 2019.. وليبيا تأمل في فوز مصر لحل أزمتها

سحب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون وبعدما كانت منظمة للبطولة أصبحت الآن مثلها مثل أي فريق ينافس على التأهل لها.

وبعد سحب التنظيم منها فإن الكاميرون يمكن أن تغيب بالفعل عن أمم إفريقيا المقبلة بعد تتويجها بها في 2015.

كيف؟

التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 تتضمن وجود 12 مجموعة يتأهل من 11 منهم منتخبين.

أما المجموعة التي تضم منظم البطولة فهو يتأهل رفقة منتخب آخر في مجموعته.

مثال

المنتخب المستضيف حال احتلاله صدارة مجموعته فإنه يتأهل رفقة وصيفه.

أما إن كان المنتخب المستضيف يحتل المركز الثاني أو الثالث أو الرابع فإنه يتأهل رفقة صاحب الصدارة فقط.

الأمر الواقع

الكاميرون تقع في المجموعة الثانية رفقة المغرب وجزر القمر ومالاوي والترتيب كالتالي:

المغرب 10 نقاط

الكاميرون 8 نقاط

جزر القمر 5 نقاط

مالاوي 4 نقاط

وفي الجولة الأخيرة التي ستقام في شهر مارس المقبل سيلتقي منتخب الكاميرون على أرضه مع جزر القمر، والمغرب ضمنت التأهل بالفعل.

حال فوز جزر القمر بهدف دون رد فقط فإن رصيدها سيرتفع إلى ثماني نقاط وتتساوى مع الكاميرون.

وبالنظر للنتائج المباشرة بين المنتخبين، فإن جزر القمر تعادلت مع الكاميرون إيجابيا على أرضها بهدف لمثله وفازت خارجها بهدف دون رد، وحينها تقطع بطاقة التأهل مباشرة لأمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها.

مشكلة لـ ليبيا بسبب جنوب إفريقيا ومصر تحل الأزمة

تقع ليبيا في المجموعة الخامسة رفقة كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا وسيشل والترتيب كالتالي:

نيجيريا 10 نقاط

جنوب إفريقيا 9 نقاط

ليبيا 7 نقاط

سيشل نقطة واحدة

ليبيا سوف تستضيف جنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة وتحتاج للفوز فقط لضمان التأهل لأمم إفريقيا للمرة الأولى منذ عام 2012.

لكن تشير التقارير إلى أن جنوب إفريقيا تنوي التقدم بطلب للكاف لاستضافة البطولة وإن نجحت في الفوز بحق التنظيم فإن لقاء ليبيا سيكون تحصيل حاصل.

لماذا؟

كما أشرنا من قبل فإن نيجيريا ضمنت التأهل بالفعل وحال فوز جنوب إفريقيا بحق التنظيم فهي ستتأهل معها وتودع ليبيا السباق.

حتى حال فوز ليبيا على جنوب إفريقيا وتعثر نيجيريا على أرضها أمام سيشل فإنها ستتساوى مع النسور الخضراء بـ10 نقاط لكل منهما.

لكن المواجهات المباشرة تصب في صالح نيجيريا التي فازت على ليبيا ذهابا وإيابا.

وبالتأكيد يأمل منتخب ليبيا في فوز مصر بحق تنظيم البطولة كي يصبح لديها أمل في التأهل.

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