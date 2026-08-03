تحرك أول.. ويلز تسحب دعمها لـ إنفانتينو في رئاسة فيفا

الإثنين، 03 أغسطس 2026 - 11:33

كتب : FilGoal

جيان إنفانتينو رئيس فيفا

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم سحب دعمه لاستمرار جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي سحب دعمه لترشح إنفانتينو لفترة جديدة من 2027 إلى 2031.

وجاء القرار بعد تراجع الثقة في رئيس فيفا، على خلفية خطته السابقة لبيع حصص من بطولات الاتحاد لشركات استثمار خاصة، وهي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا عالميا رغم إعلان فيفا التراجع عن الفكرة.

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وأوضح الاتحاد الويلزي في بيان رسمي: "الإخفاقات الأخيرة في الحوكمة والإدارة والقيادة والتواصل أدت إلى فقدان الثقة في إنفانتينو للاستمرار على رأس كرة القدم العالمية".

وأضاف "عدم وضع مصلحة كرة القدم في المقام الأول أمر لا يمكننا قبوله".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد هدد بمقاطعة بطولات فيفا، من بينها كأس العالم، اعتراضا على تلك الخطة، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقا.

كما انتقد اتحاد كونكاكاف إدارة فيفا، في بيان رسمي، بسبب طريقة التعامل مع الأزمة.

وكان فيفا قد طرح فكرة بيع نحو 20% من كيان جديد مسؤول عن إدارة بطولاته، وعلى رأسها كأس العالم، مقابل ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن المقترح بعد موجة انتقادات واسعة.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي رفضه لمقترح فيفا (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.

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