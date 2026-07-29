الاتحاد الآسيوي: نشعر بخيبة أمل لعدم استشارتنا في مقترح فيفا

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 13:40

كتب : FilGoal

إنفانتينو

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا أعرب من خلاله عن شعوره بخيبة أمل بسبب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن فيفا عن مقترح إنشاء شركة FIFA Forward Enterprise" (FFE)" كشركة تجارية مستقلة لإدارة حقوقه التجارية والأحداث الكبرى.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي:

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"لم تتم استشارتنا بشأن مقترح إنشاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شركة تجارية مستقلة لإدارة حقوقه التجارية والأحداث الكبرى. نشعر بخيبة أمل لأن قضية بهذه الأهمية طُرحت للرأي العام قبل أن تُمنح أسرة الاتحاد الآسيوي الفرصة لدراستها ومناقشتها عبر القنوات المؤسسية المعتمدة"

"جميع أصحاب المصلحة يجب أن يحصلوا على معلومات كافية ووقت مناسب لتقييم المقترح من مختلف جوانبه، بما في ذلك الجوانب الإدارية والقانونية والتجارية والاستراتيجية، لضمان أن تعكس أي قرارات المصالح الجماعية لمنظومة كرة القدم العالمية وتعزز الثقة في إطار الحوكمة داخل فيفا"

"أي قرارات قد تعيد تشكيل المستقبل التجاري والمالي لكرة القدم تستوجب إجراء مشاورات شاملة مسبقا مع الاتحادات القارية والوطنية وجميع الأطراف المعنية، قبل عرضها على الجهات المختصة باتخاذ القرار. بصفتنا أحد الاتحادات القارية الستة التابعة لفيفا، نحن ملتزمون بمواصلة دعم نمو وتطور كرة القدم العالمية".

ويسعى فيفا لإنشاء تجارية مستقلة لإدارة حقوقه التجارية والأحداث الكبرى.

وجاء مقترح فيفا بعد المكاسب المالية الضخمة من بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت بأمريكا وكندا والمكسيك.

فيفا الاتحاد الاسيوي لكرة القدم
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