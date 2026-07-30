كاف يعلن إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية لدراسة مبادرة فيفا

الخميس، 30 يوليه 2026 - 01:22

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.

وسبق أن أعلن فيفا إطلاق شركة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، إذ سيتم دعوة أطرافا خارجية للاستثمار بحصص أقلية غير حائزة على السيطرة. (طالع التفاصيل)

اقتراح فيفا قوبل بالرفض الشديد من كل الجهات سواء الاتحاد الأوروبي أو الآسيوي أو أمريكا الشمالية وكذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب صدور البيان، إلا أن كاف قرر دراسة الأمر في اجتماع اللجنة التنفيذية الأسبوع المقبل.

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وجاء بيان كاف عبر موقعه

تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم مراسلات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة، وذلك في إطار عملية التشاور الجارية حاليًا مع الاتحادات الأعضاء في فيفا ومجلس فيفا.

وفي إطار هذه العملية التشاورية، سيستضيف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، اجتماعًا للجنة التنفيذية للاتحاد الأسبوع المقبل، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة.

كما يشجع الاتحاد الإفريقي اتحاداته الأعضاء على دراسة مقترح "FIFA Forward Enterprise" والمشاركة في عملية التشاور وفقًا للوائح وإجراءات الاتحاد الإفريقي وفيفا المعتمدة.

ويلتزم الاتحاد الإفريقي بمواصلة التشاور والعمل مع اتحاداته الأعضاء وفيفا والاتحادات الكروية الأخرى والجهات المعنية لدعم زيادة الموارد المالية وغيرها من الموارد اللازمة لتطوير كرة القدم ونموها في إفريقيا والعالم.

فيفا أشار في بيانه أن "سيمنح الاتحادات الأعضاء الـ 211 فرصة المشاركة في برنامج FIFA Fast-Forward (FFFP) للحصول على تمويل رأسمالي يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي لمرة واحدة. وستكون المشاركة طوعية بالكامل، ولن يُلزم أي اتحاد عضو بالمشاركة".

وشدد على إنه "سيتم إعادة استثمار أي فوائد صافية من شركة FFE بالكامل في كرة القدم".

ويرغب فيفا إنشاء شركة تجارية مستقلة لإدارة حقوقه التجارية والأحداث الكبرى. بعد المكاسب المالية الضخمة من بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت بأمريكا وكندا والمكسيك.

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