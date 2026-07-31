بعد يويفا.. كونكاكاف يرفض مقترح فيفا لبيع حصص في كأس العالم للمستثمرين

أعلن اتحاد أمريكا الشمالية "كونكاكاف" رفضه الرسمي لمقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص ببيع حصص ملكية في بطولة كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وأصدر كونكاكاف بيانا باسم اتحاداته الوطنية الـ41، أكد فيه أن كرة القدم يجب أن تظل في مقدمة الأولويات، وأن مستقبل اللعبة لا يمكن أن يخضع لمصالح المستثمرين.

وأوضح البيان أن رؤساء الاتحادات الوطنية، إلى جانب رئيس كونكاكاف وأعضاء مجلسه وممثليه في مجلس فيفا، عقدوا اجتماعا لمناقشة المقترح الذي قدمه رئيس فيفا بشأن إنشاء كيان يحمل اسم FIFA Forward Enterprise وبيع حصص من حقوق كأس العالم.

وأعربت الاتحادات الأعضاء عن قلقها من غياب الإجراءات الرسمية في طرح المقترح، وقصر المهلة الزمنية لاتخاذ القرار، وعدم عرضه على الهيئات المختصة داخل فيفا قبل طرحه.

كما شكك كونكاكاف في الحاجة إلى استثمارات من القطاع الخاص لتمويل برامج FIFA Forward، مشيرا إلى أن آخر نسخة من كأس العالم حققت أعلى عائدات مالية في تاريخ البطولة.

وأعلن كونكاكاف اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية:

1: رفض المقترح بشكل رسمي.

2: مطالبة فيفا باستخدام أمواله واحتياطياته الحالية لتمويل تطوير كرة القدم، بدلا من اللجوء إلى مستثمرين.

3: التأكيد على ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات مشابهة مستقبلا إلا عبر الإجراءات الرسمية واللوائح المعتمدة داخل الاتحاد الدولي.

واختتم كونكاكاف بيانه بالتأكيد على أن "مستقبل كرة القدم، وأهم أصولها، يجب أن يبقيا في أيدي عائلة كرة القدم، وليس المستثمرين".

ويأتي موقف كونكاكاف بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رفضه المقترح ذاته، وتهديده بعدم مشاركة منتخباته في بطولات فيفا إذا لم يتم سحب المشروع بالكامل.