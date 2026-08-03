"يجب استعادة ثقة الجماهير".. نائب رئيس فيفا السابق يهاجم مقترح بيع كأس العالم

هاجم جيم بويس نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، مقترح فيفا ببيع حصة من بطولة كأس العالم لمستثمرين، مؤكدا أن القرار كان سيتسبب في أضرار كبيرة لصورة اللعبة.

وكان فيفا قد طرح فكرة بيع نحو 20% من كيان جديد مسؤول عن إدارة بطولاته، وعلى رأسها كأس العالم، مقابل ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن المقترح بعد موجة انتقادات واسعة.

وقال بويس في تصريحات لوكالة رويترز: "لا يمكن بأي حال من الأحوال بيع هذا الأمر لمستثمرين".

وأضاف "عندما تستثمر فأنت تبحث عن تحقيق أرباح، بينما فيفا منظمة غير ربحية، ولا تحتاج إلى مستثمرين خارجيين من أجل تطوير كرة القدم حول العالم".

وتابع بويس "الجماهير شعرت بالاستياء مما حدث، وهي الآن تنتظر ما سيتم القيام به لإصلاح هذا الضرر".

وشدد "رئيس فيفا يشغل منصبا كبيرا للغاية، وإذا أراد الاستمرار، فعليه البدء في إصلاح ما حدث بسبب هذا المقترح الذي أراه سخيفا".

واختتم تصريحاته "إنفانتينو أمامه عدة أشهر لاستعادة المصداقية، وإذا نجح في ذلك، فقد يحصل على دعم كافٍ للاستمرار، لكن ما حدث يمثل ضربة كبيرة له".

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي رفضه لمقترح فيفا (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.