ريال مدريد يشيد بتراجع فيفا عن بيع الحقوق التجارية

أشاد نادي ريال مدريد بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتراجع عن مقترح البيع الجزئي للحقوق التجارية الخاصة بمسابقاته، معتبرا أن الخطوة تمثل انتصارا لكرة القدم ولمؤسساتها ولجماهيرها حول العالم.

وتراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المضي قدمًا في مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" (طالع التفاصيل).

وأوضح النادي الإسباني في بيان رسمي، أن قرار فيفا يعد "نبأً سارا لكرة القدم"، موجها الشكر إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحادات القارية والوطنية، وجميع المؤسسات التي وقفت ضد المشروع، مؤكدا أن وحدتهم ساهمت في حماية مستقبل اللعبة في لحظة حاسمة.

وشدد ريال مدريد على أن الأندية تمثل الأساس الذي تُبنى عليه بطولات المنتخبات وكأس العالم، باعتبارها المسؤولة عن اكتشاف اللاعبين وتطويرهم وإعدادهم للمنتخبات الوطنية، مؤكدا أن المونديال وكرة القدم الدولية يمثلان إرثا عاما يخص الدول والجماهير، ولا ينبغي التعامل معهما كأصول مالية لتحقيق أرباح خاصة.

وأكد النادي رفضه القاطع لأي محاولة لبيع الإيرادات التجارية المستقبلية للمسابقات دون تحمل تكاليفها أو مخاطرها، مشيرا إلى أن الأندية وحدها تتحمل تلك الأعباء، وأن أي مشروع يهدف إلى الاستفادة من عوائد كرة القدم المستقبلية دون تحمل المسؤولية يعد أمرا غير مقبول.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 2, 2026

كما استعاد ريال مدريد موقفه السابق من صفقة رابطة الدوري الإسباني مع صندوق الاستثمار CVC، والتي تضمنت التنازل عن نسبة من عوائد حقوق البث التلفزيوني للأندية لمدة 50 عاما، موضحا أنه رفض المشاركة فيها منذ البداية.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أن رهن الإيرادات المستقبلية للأندية لعقود طويلة يمثل سابقة خطيرة، لا ينبغي أن تتكرر سواء في إسبانيا أو على المستوى الدولي.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي رفضه لمقترح فيفا (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.