بسبب الانقسام.. فيفا يتراجع عن مقترحه

تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المضي قدمًا في مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز".

وجاء التراجع لأن فيفا رأى أن المقترح تسبب في انقسامات بين الاتحادات الأعضاء، رغم الدعم الذي حظي به من جانب عدد منها.

وأوضح فيفا، في بيان رسمي، أن المشروع كان يهدف إلى تعزيز قدرات الاتحادات الأعضاء وتوفير دعم إضافي لتطوير كرة القدم، خاصة في الدول التي تحتاج إلى المساندة بشكل أكبر، مع التأكيد منذ البداية على أن تنفيذه كان مشروطًا بالحصول على تأييد غالبية الاتحادات الأعضاء، وبعد إجراء مشاورات مع مجلس فيفا، والاتحادات القارية، والأطراف المعنية.

وأضاف البيان أن المناقشات التي أُجريت خلال الفترة الماضية أظهرت أن المشروع خلق حالة من الانقسام بين الاتحادات، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي الذي انطلق من أجله، والمتمثل في توحيد أسرة كرة القدم العالمية ودعم نمو اللعبة.

وشدد فيفا على أن رسالته ستظل دائمًا قائمة على توحيد كرة القدم وتطويرها، مؤكدًا أن المقترح لن يتم اعتماده أو استكمال العمل به في المرحلة الحالية.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه سيبدأ خلال الأيام والأسابيع المقبلة سلسلة من المشاورات مع جميع الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة تضمن استمرار تطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على تقديم الدعم للدول والاتحادات التي تحتاج إليه بصورة أكبر، بما يحقق مصلحة اللعبة ويحافظ على وحدة الأسرة الكروية.

وكان فيفا قد اقترح إنشاء شركة تجارية مستقلة لإدارة حقوقه الجارية والأحداث الكبرى أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

وواجه الاقتراح العديد من المعارضة من قبل أفراد داخل الاتحاد الدولي والاتحادات القارية المختلفة.

وتقدم كارلوس كورديو مستشار جياني إنفانتينو رئيس فيفا باستقالته من منصبه اعتراضا على المقترح.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي رفضه لمقترح فيفا (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.