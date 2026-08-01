اتحاد الكرة يشيد بقرار فيفا بسحب مقترحه.. ويؤكد ثقته في إنفانتينو

أشاد الاتحاد المصري لكرة القدم بقرار فيفا بسحب مقترح "مشروع فيفا فوروارد" بعد تلقيه ملاحظات وتعليقات من الاتحادات الأعضاء في فيفا.

وتراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المضي قدمًا في مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" (طالع التفاصيل).

وجاء بيان اتحاد الكرة المصري

يشيد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، بقرار جياني إنفانيتنو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سحب مقترح FIFA Forward Enterprise، وذلك في ضوء الملاحظات والآراء التي تلقاها فيفا من الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن القيادة الحقيقية تتجلى في الإصغاء إلى الاتحادات الأعضاء واتخاذ القرارات، التي تخدم المصلحة العليا لكرة القدم العالمية.

ويعكس هذا القرار الحرص على الحفاظ على وحدة أسرة كرة القدم الدولية، ويجسد نهجًا يقوم على الحوار والتشاور واحترام مختلف وجهات النظر داخل منظومة فيفا.

كما يعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن ثقته في قدرة فيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء على مواصلة العمل المشترك بروح التعاون والشراكة، للوصول إلى أفضل السبل لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز مسيرة تطوير كرة القدم حول العالم.

ويجدد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته الكاملة في قيادة السيد جياني إنفانتينو، ويؤكد دعمه المستمر لكل المبادرات، التي تسهم في خدمة الاتحادات الوطنية وتعزيز مستقبل كرة القدم العالمية.

Press release

The Egyptian Football Association (EFA), under the leadership of President Hany Abo Rida, commends FIFA President Gianni Infantino for his decision to withdraw the FIFA Forward Enterprise proposal following the feedback and observations received from FIFA Member… pic.twitter.com/2yaO2MDIgh — EFA.eg (@EFA) August 1, 2026

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي رفضه لمقترح فيفا (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.