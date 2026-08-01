الاتحاد القطري يعلن دعمه لـ إنفانتينو بعد التراجع عن مقترحه

رحب الاتحاد القطري لكرة القدم بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، بعدم المضي قدما في مقترح FIFA Forward Enterprise، مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة مجتمع كرة القدم الدولي.

وتراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المضي قدمًا في مشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" (طالع التفاصيل).

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، إن المقترح تضمن بعض الأفكار التي تستحق الدراسة، لكنه أشاد في الوقت ذاته بإعطاء الأولوية للحفاظ على وحدة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء خلال المرحلة الحالية، واصفا القرار بالحكيم.

وأكد رئيس الاتحاد القطري أن الحفاظ على تماسك أسرة كرة القدم العالمية يمثل أولوية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هذا النهج يخدم المصلحة العامة للعبة.

📄| بيان صادر عن سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني "رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم". pic.twitter.com/BhDJ7exF7A — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) August 1, 2026

وشدد الاتحاد القطري لكرة القدم في ختام بيانه على دعمه الكامل للجهود التي يقودها جياني إنفانتينو لتطوير وتنمية كرة القدم على مستوى العالم.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي رفضه لمقترح فيفا (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.