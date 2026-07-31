رئيس وزراء بريطانيا: إنفانتينو ليس الرجل المناسب لقيادة فيفا

وصف أندي بورنهام رئيس وزراء بريطانيا أن جياني إنفانتينو "ليس الرجل المناسب لقيادة فيفا".

ويتواصل الضغط على إنفانينتو وفيفا بعد رفض الاتحادات الأوروبية والأسيوية وأمريكا الشمالية لقرار إنشاء مؤسسة، لبيع حصص في كأس العالم للمستثمرين.

وقال أندي بورنهام رئيس وزراء بريطانيا خلال زيارته لمدينة شيفيلد في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية: "هذا مقترح مشين".

وأضاف "مجرد طرح فكرة إنشاء شركة لكأس العالم تُظهر في رأيي أن إنفانتينو ليس الرجل المناسب لقيادة فيفا".

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

وسبق أن أعلن فيفا عن عزمه إطلاق شركة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise بقيمة 20 مليار دولار أمريكي يتم الاستثمار فيها بحصص أقلية غير حائزة على السيطرة، بالرفض من الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والآسيوي. (طالع التفاصيل)

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ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.