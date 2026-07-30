صراع ناري.. كل ما تريد معرفته عن شركة فيفا الجديدة؟ ولماذا يرفضها يويفا ويناقشها كاف

خلال 48 ساعة أصبح الصراع بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) على صفيح ساخن والسبب تفكير فيفا في إطلاق شركة FIFA Forward Enterprise (FFE).

فيفا أعلن عبر بيان رسمي اعتزامه إطلاق شركة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise بقيمة 20 مليار دولار أمريكي يتم الاستثمار فيها بحصص أقلية غير حائزة على السيطرة من شركات خارجية. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الأوروبي والآسيوي وأمريكا الشمالية أبدوا اعتراضا عبر سلسلة من البيانات، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) مناقشة الأمر في اجتماع المكتب التنفيذي وفقا لبيانه. (طالع التفاصيل)

لكن بيان الاتحاد الأوروبي الأخير جاء بتهديد واضح وصريح وهو "لن تشارك أي منتخبات وطنية تابعة للاتحاد الأوروبي في أي مسابقة تابعة لفيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة".

فيفا يسعى للاستفادة من نجاح كأس العالم 2026 الضخم والذي أدر على خزائنها ما يقارب 15 مليار دولار أمريكي في رقم قياسي لم يتحقق من قبل.

فماذا يحدث؟ ولماذا اشتد الصراع؟ وما هي تلك الشركة؟ وهل يمكن أن تظهر على أرض الواقع رغم الاعتراضات؟

ما هي شركة FIFA Forward Enterprise (FFE)؟

يرى فيفا أن برنامج FIFA Forward يحقق نجاحات مالية لكنه يسعى لنجاحات أكبر من خلال الاستفادة من القيمة التجارية التي لم يتم استغلالها سابقا.

وفقا لموقع فيفا، بدأت عملية التشاور حول الأمر يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026 بعد تلقي اقتراح يهدف إلى تسريع مشاريع التنمية طويلة الأجل، مثل الملاعب ومراكز التدريب الوطنية.

العائدات المالية المنتظر تدفقها على الاتحادات الأعضاء من دورها، تمويل ملاعب أفضل، ومنتخبات وطنية أقوى، ومزيدا من المسارات للاعبين الشباب، ودعما أكبر لكرة القدم النسائية لكل دول العالم التابعة لفيفا من أكبرها لأصغرها.

من يسيطر على الشركة؟

كما أسلفنا من قبل فيفا لديه الأغلبية من الحصص بنسبة %80، ويتم الاستثمار فيها بحصص أقلية غير حائزة على السيطرة بنسبة 20% وبالتالي لن يكون لهم تأثير على القرارات أو مقاعد في مجلس فيفا.

في بيان فيفا التوضيحي كشف أنه من المتوقع أن تقود شركة Thrive Eternal، وهي شركة قابضة لرأس المال الدائم، مجموعة المستثمرين المقترحة للشركة، وهي شركة قابضة دائمة يرأسها المستثمر جوش كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

شبكة "ESPN" كشفت أن ذلك الاستثمار لن يكون بهدف تحقيق عوائد خلال 5 أو 10 سنوات، فالشركات القابضة الدائمة تهدف إلى شراء الشركات والسيطرة عليها إلى أجل غير مسمى. لذا، فإن أي عملية بيع لحصص فيفا ستتم على أساس أنها ستكون تنازلا نهائيا عن هذه الحصة.

وستبلغ قيمة الشركة التقديرية 20 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً لتقييم أجراه مصرف J.P. Morgan بناءً على تحليل تقييمي معتاد.

سيتولى فريق إدارة FFE الإشراف على كامل العمليات التجارية والأحداث لـ فيفا، بما في ذلك التفاوض على صفقات حقوق البث، وإدارة برامج الرعاية والشراكات، والإشراف على التذاكر والضيافة، وتطوير مصادر إيرادات جديدة.

ستتدفق الإيرادات التي تحققها FFE إلى فيفا واتحاداتها الأعضاء لإعادة استثمارها في الرياضة عبر برنامج FIFA Forward.

ما هي مسؤولية تلك الشركة؟

ستدير شركة FFE الحقوق التجارية لـ فيفا وعمليات الأحداث، التي تشمل كل المسابقات التي يملكها فيفا (بالطبع من بينها كأس العالم)، بالإضافة إلى الرعاية، والبث، والتراخيص، وبيع التذاكر، والضيافة، والمشاريع الجديدة.

ستكون مهمته تنمية قيمة هذه الممتلكات لصالح 211 اتحادا عضوا تابعا لـ فيفا ولصالح اللعبة بشكل عام، مع فتح قيمة تجارية لم يتم الاستفادة منها سابقا.

ومع نمو هذه الإيرادات، ستزداد التوزيعات على الاتحادات الأعضاء، مما يمنح الاتحادات تمويلا أكبر لتطوير اللعبة، وتوسيع وصول المشجعين، والاستثمار في البنية التحتية وكرة القدم الشعبية.

فيفا شدد في بيانه أن "الشركة لن تؤثر عليه وأنه سيظل هيئة عالمية غير ربحية، يديره أعضاؤه، ويخضع للمساءلة أمام اتحاداته الأعضاء الـ211، مع إعادة استثمار إيراداته في تطوير كرة القدم عالميًا".

"ولن تتغير اللعبة التي يشاهدها المشجعون ويحبونها. وسيواصل فيفا حوكمة كرة القدم، وستبقى البطولات الرئيسية التي ينظمها دائما".

ما هي علاقة الأمر بكأس العالم؟

فيفا في بيانه التوضيحي شدد "كأس العالم ليس للبيع، ولا أي جزء من حوكمة فيفا للعبة. يقترح فيفا إنشاء شركة فرعية تجارية مملوكة ومسيطر عليها من قبل فيفا بهدف استقطاب خبرة تجارية مخصصة ورأس مال طويل الأجل لحقوقه وأحداثه الحالية".

هل سيصدر قرار إنشاء الشركة دون مناقشة؟

جياني إنفانتينو رئيس فيفا أوضح من قبل: "وظيفتي كرئيس هي تهيئة الظروف لكي تزدهر كرة القدم في كل أنحاء العالم، وبناء قيمة مشتركة ودائمة. ولهذا الهدف، عملنا مع إدارة فيفا خلال الأشهر الماضية لتقديم هذه الفرصة لكم جميعاً (أي الاتحادات الأعضاء الـ211 في فيفا)، دون استثناء أحد".

وأضاف "لكن القرار يعود لكم: إنه اختياركم سواء قبلتم بها أم لا. وتماشياً مع مبادئنا الديمقراطية، لن تمضي هذه المبادرة قدمًا إلا إذا قرر أغلبكم ذلك، وإذا قرر أغلبكم أنها الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، إلى جانب موافقة مجلس فيفا (على التحديثات التنظيمية المطلوبة). وإذا فعلتم، فإن التزامي وضماني هو تنفيذها، بما يخدم المصلحة الجماعية".

من يصوت للموافقة على إنشاء الشركة؟

الاتحاد الأوروبي وأعضاءه الـ 55 أعلنوا بالفعل رفض المقترح.

ومن أصل 211 اتحاد عضو يتبقى لنا 156 عضوا آخر بواقع 46 في آسيا و54 في إفريقيا و11 في أوقيانوسيا و35 في أمريكا الشمالية و10 في أمريكا الجنوبية.

كاف أعلن مناقشة الأمر، فيما لم يتم الإعلان بشكل واضح من باقي الاتحادات الأعضاء، لذلك علينا الانتظار.

فيفا أعلن "لن يمضي الهيكل الجديد قدمًا إلا إذا أيدته أغلبية الاتحادات الأعضاء ووافق عليه مجلس فيفا، كما سيكشف فيفا عن أي اتحادات أعضاء تنوي السعي للحصول على تمويل برنامج FIFA FAST Forward".

وسيجرى التصويت على المقترح يوم 19 سبتمبر المقبل.

هل ستستفيد الاتحادات الأعضاء الـ 211؟

بالطبع وفقا لفيفا فإن كل اتحاد عضو وفقا لبرنامج FIFA Forward حصل على 8 ملايين دولار خلال الفترة من 2023-2026.

وسترتفع القيمة لـ 20 مليون دولار لكل اتحاد عضو لدورة 2027-2030 عند إنشاء الشركة سيحصلون عليها بشكل مباشر.

ووفقا لشبكة ESPN فإن كل عضو سيحصل على 3 دفعات أخرى بقيمة 20 مليون دولار و22 مليون دولار و24 مليون دولار بين عامي 2027 و2038.

إنفانتينو أوضح من قبل أن العائدات للاتحادات الأعضاء ارتفعت في ولايته من 250 ألف دولار إلى 86 ملايين أي بزيادة تقارب 2800%.

هل سبق وأن اختلف يويفا وفيفا في الرؤى؟

حدث بالفعل عندما افترح إنفانتينو إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من كل 4 سنوات، وحينها أعلن يويفا عن طريق رئيسه ألكسندر تشيفرين مقاطعة البطولة إذا لم يتراجع إنفانتينو عن أفكاره.

كل من إنفانتينو وتشيفرين يحاول بسط هيمنته على الآخر، والأخير تحديدا يقاوم بشدة.

كما أن الأخير قاطع نهائي كأس العالم احتجاجا على قرارات فيفا وفقا لصحيفة "ذا تايمز" رغم مشاركة إسبانيا ممثل الاتحاد الأوروبي وفوزها باللقب.

كما سبق وأن عارض يويفا فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي الذي قاده فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والذي انتهى تماما بعد سنوات.

ما هي المخاوف الجماهيرية؟

يظل الخوف الأكبر هو ارتفاع أسعار التذاكر خاصة بعدما حدث في نسخة 2026.

ومع احتمال أن يقرر المستثمرون، بدلاً من المسؤولين الرياضيين، أسعار التذاكر وحقوق البث، قد يُحرم المشجعون من حضور المباريات بسبب ارتفاع الأسعار.

وهناك أيضا احتمال توسيع كأس العالم ليشمل 64 فريقا وإقامته في دول من المرجح أن تضمن ربحا هائلا، مثل الولايات المتحدة، بدلا من تناوبها بين القارات كما هو الحال الآن.

ماذا سيحدث؟ علينا فقط الانتظار ليوم 19 سبتمبر المقبل.