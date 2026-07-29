3 اتحادات قارية والإنجليزي يرفضون فكرة فيفا بإنشاء شركة خاصة للاستثمار

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 18:00

كتب : FilGoal

شعار فيفا

أعلن فيفا إطلاق شركة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، إذ سيتم دعوة أطرافا خارجية للاستثمار بحصص أقلية غير حائزة على السيطرة.

اقتراح فيفا قوبل بالرفض الشديد من كل الجهات سواء الاتحاد الأوروبي أو الآسيوي أو أمريكا الشمالية وكذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب صدور البيان.

فيفا أشار في بيانه أن "سيمنح الاتحادات الأعضاء الـ 211 فرصة المشاركة في برنامج FIFA Fast-Forward (FFFP) للحصول على تمويل رأسمالي يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي لمرة واحدة. وستكون المشاركة طوعية بالكامل، ولن يُلزم أي اتحاد عضو بالمشاركة".

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وشدد على إنه "سيتم إعادة استثمار أي فوائد صافية من شركة FFE بالكامل في كرة القدم".

ويرغب فيفا إنشاء شركة تجارية مستقلة لإدارة حقوقه التجارية والأحداث الكبرى. بعد المكاسب المالية الضخمة من بطولة كأس العالم 2026 التي أقيمت بأمريكا وكندا والمكسيك.

وجاء مقترح فيفا حسبما جاء في بيانه الرسمي

على غرار الهيئات الرياضية الأخرى التي تمتلك شركات تجارية تابعة متخصصة، سيدعو فيفا أطرافا خارجية للاستثمار بحصص أقلية غير حائزة على السيطرة في شركة FFE) FIFA Forward Enterprise).

وسوف يُختار أي مستثمرين من هذا القبيل وفقا لمعايير واضحة طويلة الأجل، وبما يتفق مع معايير الحوكمة والمعايير الاستراتيجية.

وسيمثلون مجموعة متنوعة جغرافيا تعكس الطبيعة العالمية للعبة، وسيعملون كشركاء أقلية على المدى الطويل يمكنهم المساهمة برأس المال والخبرة التجارية لدعم مهمة فيفا في تنمية اللعبة العالمية. كما أن فيفا سيحتفظ بالسيطرة الكاملة على شركة FFE من خلال تمثيل الأغلبية في مجلس الإدارة والسلطة الحصرية على إدارة كرة القدم والمسابقات وجدول المباريات الدولية وجميع القرارات التنظيمية والرياضية.

وفي حين ينشئ فيفا بانتظام شركات تابعة لمشاريع محددة بقرار منفرد، إلا أنه يشرك الاتحادات الأعضاء ومجلس فيفا في هذه الحالة نظرا لأهميتها الاستراتيجية. وتماشيا مع العمليات الديمقراطية لـ فيفا، لن تطلق إدارة فيفا الهيكل الجديد إلا إذا قررت أغلبية الاتحادات الأعضاء دعمه، بالإضافة إلى موافقة مجلس فيفا على التحديثات التنظيمية المطلوبة.

ورهنا بهذه الاتفاقيات النهائية والموافقات المطلوبة، من المتوقع أن تقود شركة Thrive Eternal، وهي شركة قابضة لرأس المال الدائم، مجموعة المستثمرين المقترحة لشركة FFE.

وكان جريج مافي، المدير التنفيذي لشركة BANN Ventures والرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة Liberty Media خلال فترة استحواذها على فورمولا 1 وملكيتها لها، مستشارا تجاريا رئيسيا وسيواصل مشاركته في تأسيس شركة FFE في هذه المرحلة القادمة.

وفي إطار هذه العملية، تم الاستعانة بشركة J.P. Morgan للعمل جنبا إلى جنب مع فيفا، في حين يتواصل مستشارون آخرون، مثل OpenEconomics، مع مستثمرين مرتقبين طويلي الأجل.

هذا وتركز العملية على تجميع مجموعة مستثمرين متنوعة جغرافيا تعكس الطبيعة العالمية لـ فيفا واللعبة؛ وتشمل طلبات الاهتمام حتى الآن مستثمرين من جميع المناطق الرئيسية في العالم: أوروبا والأميركتان وآسيا وأفريقيا.

ويقع على عاتق رئيس فيفا وإدارته واجب توجيه مسار هذا المشروع وإدارته. ولن يمتلك المستثمرون الخارجيون سوى حصة أقلية في شركة FFE، ولن يكون لهم أي دور تشغيلي. وبالمثل، هم يستثمرون في شركة تتبع فيفا، وليس في فيفا نفسه. بالنسبة لـ فيفا، لا شيء يتغير.

رد الاتحاد الأوروبي

علمنا اليوم بالمهلة التي حددتها فيفا للاتحادات لدعم مقترحاتها أو سحب عرض الدفعة لمرة واحدة. هذا يوضح كل ما تحتاجون معرفته عن هذه الخطة.

ولكن بعد إجراء مناقشات مع العديد من الجهات المعنية في عالم كرة القدم، يدرك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجود معارضة كبيرة ومتزايدة لخطة فيفا.

لا يمكن للفيفا الاستمرار في استغلال رياضتنا لإثراء أنفسهم وأصدقائهم. بإمكاننا تطوير اللعبة بشكل صحيح. لقد حان الوقت لإعطاء الأولوية للاتحادات والأندية والبطولات واللاعبين والجماهير.

رد اتحاد أمريكا الشمالية

"لم يُبلغ اتحاد الكونكاكاف بهذا الأمر إلا من خلال التقارير الإعلامية، ثم عبر بيان صحفي لاحق.

نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات القانونية الواجبة.

نتشارك خيبة أمل الكثيرين في منطقتنا وفي عالم كرة القدم عموما، إذ تم تصميم هذا المستوى من التفاصيل ونشره علنا قبل إجراء أي نقاش مع الهيئات الإدارية المعنية وأصحاب المصلحة.

بصفتنا قادة في عالم كرة القدم، فإننا مسؤولون عن حماية اللعبة. يقع على عاتق فيفا والاتحادات القارية وجميع الاتحادات الأعضاء مسؤولية العمل دائما بما يخدم مصلحة الرياضة. يجب أن يستند كل قرار نتخذه إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة، والإجراءات الفعّالة، والإدارة الرشيدة طويلة الأمد.

هذا هو الإطار الذي يعمل ضمنه اتحاد كونكاكاف. ونحن على ثقة بأن جميع أعضاء أسرة فيفا سيتصرفون بالطريقة نفسها".

رد الاتحاد الآسيوي

يؤكد الاتحاد الآسيوي أنه لم تتم استشارته بشأن هذا المقترح، ويعرب عن خيبة أمله لأن مسألة بهذه الأهمية طُرحت في المجال العام قبل أن تتاح لأسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرصة دراستها ومناقشتها من خلال قنوات الحوكمة المعتمدة والراسخة.

وفي الوقت الذي يدرك فيه الاتحاد الآسيوي أهمية استكشاف أساليب مبتكرة يمكن أن تسهم في تعزيز مستقبل كرة القدم العالمية، فإنه يؤكد أن المبادرات بهذا الحجم وذات هذه الآثار يجب أن تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والتشاور الهادف. كما أن القرارات التي قد تعيد تشكيل المستقبل التجاري والمالي للعبة تتطلب مشاركة شاملة ومسبقة مع الاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية الأعضاء، وسائر أطراف اللعبة المعنيين، قبل عرض أي مقترح على الجهة أو الجهات المختصة باتخاذ القرار.

ويؤمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيمانا راسخا بضرورة تزويد جميع أطراف اللعبة بالمعلومات الكافية، ومنحهم الوقت المناسب لتقييم المقترح بصورة شاملة، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحوكمة، والاعتبارات القانونية، والتجارية، والاستراتيجية. ويُعد هذا النهج ضروريا لضمان أن يعكس أي قرار المصالح الجماعية لمجتمع كرة القدم العالمي، وأن يعزز الثقة في إطار الحوكمة المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبصفته واحدا من الاتحادات القارية الستة المنضوية تحت مظلة كرة القدم العالمية، يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه الراسخ بمواصلة الإسهام في تطوير كرة القدم على مستوى العالم.

رد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

أصدرنا البيان التالي ردا على التقارير الإعلامية المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم:

"لم نكن على علمٍ بهذا المقترح إطلاقا، ولا نملك أي تفاصيل جوهرية، بما في ذلك ماهية المقترح وشروطه.

"بناء على المعلومات المحدودة المتوفرة لدينا، نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات والحوكمة اللازمة للوصول إلى هذه المرحلة، فضلا عن المضمون والمبادئ الظاهرة التي ينطوي عليها المقترح.

"عندما يُنشر المقترح بشكل كامل وشفاف كما وعدت به فيفا، سنوضح وجهة نظرنا ونقدم تعليقا إضافيا".

ولم تصدر أي ردود من اتحادات إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا (قارة أستراليا) حتى الآن.

فما سيكون موقف فيفا بعد رفض 3 اتحادات من الـ 6 لقراره، وكيف سيتم التحرك مستقبلا لتنفيذ أفكار جياني إنفانتينو.

فيفا يويفا الاتحاد الآسيوي كونكاكاف
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