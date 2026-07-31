بي بي سي: استقالة مستشار إنفانتينو اعتراضا على مقترح فيفا

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 15:28

كتب : FilGoal

كارلوس كورديرو مستشار جياني إنفانتينو

أعلن كارلوس كورديرو مستشار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استقالته من منصبه.

وكشف كورديو في بيان أصدره اليوم، عن اعتراضه على مقترح فيفا بإنشاء شركة تجارية مستقلة لإدارة حقوقه التجارية والأحداث الكبرى أمام مستثمرين من القطاع الخاص

وعمل كورديرو مستشارا أول في فيفا لمدة 5 أعوام.

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ونقلت بي بي سي، بيان كورديرو "أعارض بشكل قاطع الخطط ولا أقبل الاقتراح بأن فيفا بحاجة إلى مستثمرين خارجيين لإطلاق قيمة أكبر".

وأضاف في بيانه "لقد أصبح هذا المقترح سؤالاً حاسماً لمستقبل فيفا.. إن مسؤولية فيفا ليست تحقيق أقصى قدر من العائدات التجارية بأي ثمن. بل هي حماية كرة القدم وتعزيزها للأجيال القادمة."

وأكمل في بيانه "عندما تتعارض هذه المبادئ، يجب أن تكون كرة القدم هي الأولوية."

وقال كورديرو إنه لم يكن له أي دور في هذا الاقتراح "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو غياب الإجابات على الأسئلة الأساسية. لماذا هذه الصفقة؟ ولماذا الآن؟ وما هي الرقابة الموجودة؟ ومن المستفيد؟"

وتابع "لا تزال هذه الأسئلة بلا إجابة إلى حد كبير، ومع ذلك يُطلب من الجمعيات الأعضاء اتخاذ قرار ذي عواقب وخيمة في غضون 50 يومًا فقط وإلا فإنها ستخاطر بالتخلف عن الركب."

وأتم "هذه ليست طريقة مسؤولة لتحديد مستقبل اللعبة العالمية."

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي رفضه لمقترح فيفا (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.

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