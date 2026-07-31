فيفا: كرة القدم ليست للبيع

الجمعة، 31 يوليه 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

شدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كرة القدم ليست للبيع.

وسبق أن أعلن فيفا عن عزمه إطلاق شركة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise بقيمة 20 مليار دولار أمريكي يتم الاستثمار فيها بحصص أقلية غير حائزة على السيطرة، بالرفض من الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والآسيوي. (طالع التفاصيل)

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وجاء بيان فيفا عبر موقعه

استمعنا إلى الملاحظات التي قدمتها الاتحادات القارية بشأن المقترح الخاص بتأسيس (FIFA Forward Enterprise FFE)، ونود معالجة القضايا التي ظهرت منذ التقارير الإعلامية الأولية يوم الثلاثاء.

نحن نحترم الآراء والمخاوف التي أُثيرت علناً، ونؤكد من جديد التزامنا بمشاورة مفتوحة وديمقراطية.

تعطلت عملية التشاور التي كنا نخطط لها بسبب تقارير إعلامية غير صحيحة. سنمضي قدماً في عملية التشاور هذه لضمان أن يكون لكل اتحاد عضو القدرة على التعبير عن تصويته بناءً على الحقائق.

تم اقتراح FFE فقط لضمان أن تتاح لجميع الاتحادات الأعضاء في فيفا الفرصة لامتلاك الفرصة التجارية لكرة القدم في بلدانها بشكل ذي معنى، وألا يأتي ذلك على حساب روح أو حوكمة فيفا أو كرة القدم نفسها.

لا أحد يبيع كرة القدم. هذا ليس شيئاً يمكن أن يفكر فيه فيفا على الإطلاق.

لكل شخص الحق في التعبير عن معارضته وطلب مزيد من التوضيح، ولكن لا يمكن لأي كيان واحد أن يدعي أنه يمثل جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً حول العالم. يجب السماح لكل اتحاد عضو بمراجعة المقترح وأن يكون له رأي في تشكيل مستقبله. هذه هي مبادئ فيفا الديمقراطية.

وفقاً للمقترح:

  • سينقل FFE الأنشطة التجارية والتشغيلية للأحداث التابعة لـ فيفا إلى منظمة فرعية تمتلكها فيفا وتسيطر عليها بشكل دائم.
  • سيتم تقاسم القيمة التجارية الناتجة بين جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، مما يمكن كل اتحاد عضو من القيام باستثمارات ذات مغزى في كرة القدم في بلدانهم.
  • بموجب المقترح، سيتلقى كل اتحاد عضو 20 مليون دولار أمريكي من تمويل برنامج FIFA Forward خلال السنوات الأربع القادمة (2027-2030)، بغض النظر عن دعمه الفردي.
  • سيأتي هذا التمويل الإضافي من الإيرادات الإضافية التي يولدها FFE من خلال الإدارة الأكثر فعالية للعمليات التجارية لـ فيفا، لصالح جميع الاتحادات الأعضاء.
  • برنامج FIFA Fast Forward هو تمويل تطويري لمرة واحدة بمبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار أمريكي لكل اتحاد عضو – وستكون المشاركة طوعية بالكامل لجميع الاتحادات الأعضاء في حال المضي قدماً بمقترح FFE – وسيتم تمويله من خلال استثمار خارجي دون التنازل عن السيطرة أو تغيير هيكل حوكمة فيفا بأي شكل من الأشكال.
  • بدون دعم أغلبية الاتحادات الأعضاء، ستبقى الأنشطة التجارية لـ فيفا دون تغيير. لن يتم إنشاء FFE.

تمثل هذه المكونات نقطة البداية لعملية التشاور وهي مفتوحة للنقاش كجزء من تلك العملية. يمكن أن يشمل ذلك الموافقة أو الرفض أو التعديل كلياً أو بشكل فردي.

ترتكز هذه المبادئ على مقترح FFE: تمويل تطويري غير مسبوق، وملكية عالمية حقيقية للفرص التجارية لرياضتنا، وتقرير المصير الكامل من خلال عملية ديمقراطية لجميع الاتحادات الأعضاء.

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي مقاطعة منتخباته لمسابقات فيفا "طالما بقيت هذه المقترحات قائمة". (طالع التفاصيل)

ورفض كونكاكاف بشكل رسمي مقترح فيفا. (طالع التفاصيل)

فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة اجتماعا للجنة التنفيذية، وذلك لتقييم مبادرة "FIFA Forward Enterprise" المقترحة من فيفا.

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