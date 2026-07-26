مصدر من كاف لـ في الجول: زيادة عدد الأندية؟ الطلب لم يُرفض ولم تتم مناقشته حتى الآن

الأحد، 26 يوليه 2026 - 21:35

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أوضح مصدر من الاتحاد الإفريقي (كاف) حقيقة رفض مقترح زيادة عدد الأندية في البطولات القارية الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية في تقريرها رفض كاف زيادة عدد الأندية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "لم يُقم اجتماعا للمكتب التنفيذي أو للجنة المسابقات على هامش افتتاح أمم إفريقيا للسيدات كما أشيع اليوم".

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وأضاف "والمكتب التنفيذي لم يرفض مقترح زيادة عدد الأندية في البطولات القارية بعد رفع موتسيبي الطلب للجنة المسابقات حتى الآن".

وتابع "لجنة المسابقات من المفترض أن تجتمع لتضع تصورا لشكل البطولتين بعد زيادة الأندية، لكنها ترى صعوبة في تطبيق القرار الموسم المقبل في ظل ضيق الوقت".

وأتم "لا توجد خطط أو اجتماعات لوضع تصور للموسم الجديد في ظل الانشغال ببطولة أمم إفريقيا للسيدات، وبالتالي الطلب لم يُرفض ولم يتم مناقشته حتى الآن".

وتقدمت مصر بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف بيان للاتحاد المصري لكرة القدم "يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية".

ثم طلب باتريس موتسيبي رئيس كاف رفع طلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري للجنة العليا لمناقشة زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وحتى الآن، يشارك من مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الزمالك وبيراميدز، وفي الكونفدرالية كل من الأهلي وزد كما كشف اتحاد الكرة في بيانه أمس السبت. (طالع التفاصيل)

في المقابل يغيب الوداد عن المنافسات الإفريقية لأول مرة منذ 2015 بعدما احتل المركز الخامس الموسم الماضي.

الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا
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