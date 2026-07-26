المنتخب المغربية: كاف يرفض زيادة عدد الفرق في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الأحد، 26 يوليه 2026 - 20:25

كتب : FilGoal

كاف

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة عدد الأندية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل.

ويأتي ذلك عقب تصريح باتريس موتسيبي رئيس كاف برفع طلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري لزيادة عدد الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية.

ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن "كاف رفض إحداث أي تغيير أو تعديل على قانون ونظام مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للنسخة المقبلة".

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وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي: "إذا تلقينا أي طلب ننظر فيه وندرسه وهذا ما فعلناه بطلب مصر بزيادة عدد الأندية في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "القرارات من هذا النوع لابد أن يتم اتخاذها من اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي وهي التي تدرس هذا الملف".

وأكمل "أنا أحب الأهلي والزمالك وبيراميدز والوداد وأحب كل الفرق الإفريقية في القارة".

وتقدمت مصر بطلب إلى كاف، لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية.

وكشف بيان للاتحاد المصري لكرة القدم "يمكن أن ترتفع حصة بعض الاتحادات، بحسب معايير التصنيف المعمول بها، إلى 3 أندية في دوري أبطال إفريقيا، و3 أندية في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية".

وبذلك يشارك من مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الزمالك وبيراميدز، وفي الكونفدرالية كل من الأهلي وزد كما كشف اتحاد الكرة في بيانه أمس السبت. (طالع التفاصيل)

في المقابل يغيب الوداد عن المنافسات الإفريقية لأول مرة منذ 2015 بعدما احتل المركز الخامس الموسم الماضي.

الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي
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