اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27

السبت، 25 يوليه 2026 - 15:52

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أعلن اتحاد الكرة المصري أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية لموسم 2026-27.

ويشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والأهلي وزد في الكونفدرالية.

وحصل الزمالك على الرخصة للمشاركة القارية بعد إنهاء كافة القضايا المتعلقة بها في فيفا. (طالع التفاصيل)

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ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للموسم الرابع على التوالي في البطولة التي حقق لقبها مرة وحيدة الموسم قبل الماضي.

فيما يشارك الأهلي في الكونفدرالية بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

وهي المشاركة الأولى للفريق في البطولة منذ موسم 2014-15، علما بأنه حقق لقب موسم 2013-14.

وينضم زد لقائمة الفرق المشاركة قاريا لأول مرة في تاريخه بعدما حل وصيفا في نهائي كأس مصر الموسم الماضي لبيراميدز.

وإليكم مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد

الدور التمهيدي الأول

الذهاب 4-5-6 سبتمبر

الإياب 11-12-13 سبتمبر

الدور التمهيدي الثاني

الذهاب 16-17-18 أكتوبر

الإياب 23-24-25 أكتوبر

المجموعات

الجولة الأولى 27-28-29 نوفمبر

الجولة الثانية 4-5-6 ديسمبر

الجولة الثالثة 18-19-20 ديسمبر

الجولة الرابعة 8-9-10 يناير

الجولة الخامسة 15-16-17 يناير

الجولة السادسة 22-23-24 يناير

ربع النهائي

الذهاب 26-27-28 فبراير

الإياب 5-6-7 مارس

نصف النهائي

الذهاب 9-10-11 أبريل

الإياب 16-17-18 أبريل

النهائي

من 9 إلى 31 مايو وسيتم تحديد المواعيد في شهر مارس المقبل

الأهلي الزمالك بيراميدز زد
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