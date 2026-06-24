كأس العالم - جولة تحطيم الأرقام بين ميسي ورونالدو.. ورقم تاريخي لـ مصر

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 22:41

كتب : عبد الرحمن شريف

ميسي ورونالدو

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026، تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وحطم كريستيانو رونالدو قائد البرتغال رقما قياسيا في تاريخ كأس العالم، كما انفرد ليونيل ميسي مهاجم الأرجنتين بصدارة هدافين البطولة تاريخيا.

فيما أصبح محمد صلاح قائد منتخب مصر الهداف التاريخي للفراعنة في كأس العالم.

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وقبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة يستعرض لكم FilGoal.com أبرز الأرقام القياسية التي شهدتها الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

رونالدو التاريخي

وحقق منتخب البرتغال انتصارا كبيرا أمام أوزباكستان بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وأحرز رونالدو هدفان وحقق العديد من الأرقام القياسية (طالع التفاصيل).

بات كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

وسجل رونالدو في النسخ التالية (2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026).

كما وصل رونالدو إلى الهدف رقم 10 مع البرتغال في كأس العالم ليتخطى رقم الأسطورة الراحل أوزيبيو، الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم.

وتفوق رونالدو على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي في 5 نسخ مختلفة لكاس العالم.

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ميسي الهداف التاريخي

حقق منتخب الأرجنتين انتصارا ثمينا بهدفين مقابل لا شيء أمام النمسا في الجولة الثانية من كأس العالم، وسجل ميسي ثناية الأرجنتين (طالع التفاصيل).

سجل ميسي هدفين أمام النمسا ليصل إلى 18 هدفا في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وينفرد بصدارة الهدافين عبر التاريخ ويفض الشراكة مع كلوزه.

وكان ميسي قد عادل رقم كلوزه سابقا بعدما وصل إلى 16 هدفا في مباراة الجزائر، قبل أن يتجاوزه ويعتلي القمة منفردا.

ورفع ميسي رصيده في النسخة الحالية إلى 5 أهداف، ليواصل كتابة التاريخ مع منتخب الأرجنتين.

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محمد صلاح يكتب التاريخ

حقق منتخب مصر انتصارا هاما أمام نيوزيلندا 3-1 وهو الانتصار الأول لمصر تاريخيا في كأس العالم بقيادة محمد صلاح الذي سجل هدفا وصنع آخر (طالع التفاصيل).

وبات محمد صلاح هداف مصر في كأس العالم برصيد 3 أهداف من مشاركتين فقط، سجل هدفان في نسخة 2018 وهدف في النسخة الجارية.

وسجل صلاح ثالث أهدافه في كأس العالم ليصبح هداف مصر التاريخي متفوقا على عبد الرحمن فوزي صاحب الثنائية.

ورفع صلاح رصيده التهديفي بقميص منتخب مصر لـ 66 هدفا بفارق هدفين عن حسام حسن هداف مصر التاريخي وقائد الفراعنة.

وأصبح صلاح أكبر لاعب يسجل لمنتخب مصر في كأس العالم بعمر 34 عاما و7 أيام متفوقا على مجدي عبد الغني صاحب الـ 30 عاما و320 يوما في 1990.

زيكو الورقة الرابحة

وسجل مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر هدفه الأول مع المنتخب في كأس العالم وصنع الهدف الثاني لمحمد صلاح.

كما بات زيكو أول لاعب يسجل ويصنع هدفا لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

مبابي يطارد التاريخ

حقق منتخب فرنسا انتصارا كبيرا أمام العراق بثلاثة أهداف مقابل لا شيء كان بطلها من جديد كيليان مبابي الذي سجل هدفان (طالع التفاصيل).

وأحرز كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا هدفان في شباك منتخب العراق وبات متساويا مع كلوزه بـ16 هدف كثاني أكثر من سجل في كأس العالم خلف ميسي الذي تخطى الرقم في المباراة الماضية أمام النمسا.

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منتخب مصر كريستيانو رونالد ليونيل ميسي
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