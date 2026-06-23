واصل كيليان مبابي تألقه في كأس العالم مع منتخب فرنسا وقاد فريقه للفوز على العراق ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة بكأس العالم.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

وتغلب منتخب فرنسا على العراق بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 14 و54 بينما سجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وحسم منتخب فرنسا تأهله إلى دور الـ 32 بعد تحقيق انتصارين على حساب كل من السنغال والنرويج على الترتيب.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته المقبلة أمام النرويج في تمام العاشرة مساء يوم الجمعة.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب العراق أمام السنغال.

video:1

الاستراحة الأطول

شهدت المباراة أطول استراحة توقف بين الشوطين بعد الانتظار لمدة ساعتين و12 دقيقة.

وتوقفت المباراة بعد نهاية الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت ولاية فيلاديلفيا عاصفة جوية تسببت في أمطار غزيرة مما تسبب في إيقاف المباراة.

وبعد العودة نجح منتخب فرنسا في تسجيل هدفين خلال الشوط الثاني ليعزز تقدمه.

عاصفة مبابي

عانى منتخب العراق من عاصفة مبابي بعد تسجيله هدفين خلال المباراة.

ورفع مبابي رصيده إلى 4 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم.

ويحتل مبابي المركز الثاني في ترتيب هدافين النسخة الحالية من كأس العالم خلف ليونيل ميسي الذي سجل خمسة أهداف.

وعادل مبابي رقم ميروسلاف كلوزة بعد تسجيل 16 هدفا كثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم.

ولا يزال ليونيل ميسي متربعا على القمة برصيد 18 هدفا بينهم 5 في النسخة الحالية.

رقم فريد لديمبيلي

سجل ديمبيلي هدفا في انتصار فرنسا على العراق بثلاثية.

ويعتبر ذلك الهدف هو الأول لديمبيلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

كما يصبح الهدف هو الأول له في أي بطولة مجمعة لعبها على مستوى المنتخب الأول.

وصف المباراة

بدأت المواجهة بضغط قوي من فرنسا بحثا عن التسجيل المبكر.

وكاد مانو كوني أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى لكن مرت بجوار قائم حارس مرمى العراق.

وحصل أمير العماري لاعب العراق على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة السادسة بعد عرقلة مبابي.

وكلل كيليان مبابي مجهودات فريقه في الدقيقة 14 بتسجيل الهدف الأول من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى.

وأجرى منتخب العراق تبديلا مبكرا في الدقيقة 26 بخروج أيمن حسين ومشاركة علي الحمادي بدلا منه.

وباغت منتخب العراق دفاعات فرنسا في الدقيقة 27 بعد عرضية رائعة حولها علي الحمادي برأسية مرت بجوار المرمى.

ومر برادلي باركولا في انطلاقة بالدقيقة 38 ومررها إلى مبابي داخل منطقة الجزاء لكن أنقذها الدفاع العراقي.

وشهدت الدقيقة 42 انطلاقة جيدة من مبابي داخل منطقة الجزاء لكن تدخل حسين علي مدافع العراق بشكل رائع.

وانتهى الشوط الأول لتشهد البطولة أطول استراحة في تاريخ كأس العالم لمدة ساعتين و12 دقيقة.

وتوقفت المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود عاصفة قوية تسببت في أمطار غزيرة.

وانطلق الشوط الثاني بعد أكثر من 120 دقيقة.

واستغل مبابي في الدقيقة 54 خطأ قاتل من دفاعات المنتخب العراقي وسجل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من عثمان ديمبيلي.

وأخطأ الدفاع في تمرير الكرة لحارس المرمى ليحصل عليها ديمبيلي الذي فضّل تمرير الكرة لمبابي بدلا من التسديد.

واستمر الضغط الفرنسي رغم التقدم بهدفين من أجل زيادة عدد الأهداف.

ونجح عثمان ديمبيلي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 66 بعد انفراده بحارس المرمى.

وهدأ اللقاء في آخر 20 دقيقة مع استمرار السيطرة الفرنسية لكن دون خطورة حقيقية.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته المقبلة أمام النرويج في تمام العاشرة مساء يوم الجمعة.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب العراق أمام السنغال.