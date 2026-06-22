كسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وتغلب منتخب مصر على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد التأخر في النتيجة بهدف دون مقابل في الشوط الأول.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

أحلى من فيروز

"يستيقظ العرب صباحا ويستمتعون باحتساء القهوة على أنغام المطربة اللبنانية فيروز، لكن اليوم ننتظر الاستيقاظ على أنغام أحلى من فيروز وهي احتفالات الجماهير".

بتلك المقولة تحدث الملعق أحمد البلوشي خلال مواجهة الأردن أمام النمسا في انتظار تحقيق النشامى لانتصار تاريخي.

ولسوء الحظ خسر منتخب الأردن وقتها، لكن تحققت نبوئته وهذه المرة لمصر.

إذ يستيقظ الشعب المصري على أنغام (أحلى من فيروز) على أصوات احتفالات الجماهير بأول انتصار في تاريخ منتخب مصر بكأس العالم بعد 8 تعثرات متتالية.

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كسر العقدة

كسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.

وحقق المنتخب المصري أكثر من رقم قياسي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم خلال مباراة نيوزيلندا.

إذ يسجل منتخب مصر لأول مرة 3 أهداف في مباراة واحدة وأكثر من هدفين في نسخة واحدة.

وساهم صلاح في 50% من أهداف منتخب مصر بتاريخ مشاركاته في كأس العالم.

صلاح الهداف

وسجل صلاح ثالث أهدافه في كأس العالم ليصبح هداف مصر التاريخي متفوقا على عبد الرحمن فوزي صاحب الثنائية.

وسبق أن سجل صلاح هدفين في نسخة 2018 ضد روسيا والسعودية.

ورفع صلاح رصيده التهديفي بقميص منتخب مصر لـ 68 هدفا بفارق هدف عن حسام حسن هداف مصر التاريخي وقائد الفراعنة.

وصنع صلاح هدفين لمنتخب مصر في النسخة الحالية لتصل مساهماته التهديفية إلى 5 في كأس العالم من أصل 9 سجلتهم مصر.

زيكو الخامس

وأصبح زيكو خامس لاعب يسجل بقميص منتخب مصر في كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي (2) ومحمد صلاح (2) وإمام عاشور ومجدي عبد الغني.

وسجل زيكو ثالث أهدافه بقميص منتخب مصر في 4 مباريات دولية.

وبدأ زيكو مشواره بلقاء روسيا وسجل هدفا ثم البرازيل وسجل هدفا، ولم يسجل ضد بلجيكا، وأضاف هدفه الأول في بطولة رسمية بهز شباك نيوزيلندا.

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الهدف الأول لنيوزيلندا برأسية سورمان pic.twitter.com/BWMqK2iSjZ — FilGoal (@FilGoal) June 22, 2026

رقم سلبي مستمر

استمر رقم منتخب مصر السلبي في الفشل في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة السادسة على التوالي رغم الانتصار التاريخي.

ومن أصل 9 مباريات خاضهم منتخب مصر في كأس العالم، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط بعد التعادل السلبي أمام أيرلندا ضمن منافسات كأس العالم 90.

وقبل تلك المواجهة خسر منتخب مصر أمام المجر 2-4، بينما تعادل ضد هولندا 1-1.

بينما عقب مباراة أيرلندا، خسر منتخب مصر ضد إنجلترا بهدف دون مقابل في نسخة 90، بينما خسر ثلاثة مباريات في نسخة 2018.

وبالنسخة الحالية استقبل منتخب مصر هدفا في التعادل ضد بلجيكا، كما استقبل هدفا ضد نيوزيلندا.

نيوزيلندا نجاح وفشل

نجح منتخب نيوزيلندا في تسجيل ثالث أهدافه في النسخة الجارية من منافسات كأس العالم.

وتعتبر تلك هي المرة الأولى للمنتخب النيوزيلندي التي يسجل فيها 3 أهداف في نسخة واحدة بعدما اكتفى بهدفين في نسختي 1982 ومثلهما في 2010.

ورغم النجاح في تسجيل 3 أهداف في نفس النسخة إلا أن رقمه السلبي في الفشل في تحقيق انتصار بكأس العالم مستمر للمباراة الثامنة على التوالي.

لا تغييرات في التشكيل

بدأ حسام حسن مدرب منتخب مصر ودارين بازيلي مدرب نيوزيلندا بنفس التشكيل الأساسي للمباراة الافتتاحية.

وقاد الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" هجوم المنتخب.

بينما بدأ منتخب نيوزيلندا بالثنائي الهجومي كريس وود وإيلي جاست في التشكيل الأساسي ضد مصر.

بنفس تشكيل مباراة بلجيكا.. صلاح ومرموش وزيكو يقودون هجوم منتخبنا الوطني أمام نيوزيلندا 🇪🇬#في_المونديال | #كأس_العالم pic.twitter.com/8jxt7UZyGV — FilGoal (@FilGoal) June 21, 2026

وصف المباراة

بدأ منتخب نيوزيلندا بضغط قوي من البداية بحثا عن التسجيل المبكر.

وحاول مرموش اختراق الجبهة اليسرى في الدقيقة الثانية لكن وصلت الكرة إلى ماكس كروكومبي حارس مرمى نيوزيلندا.

وطالب لاعبو منتخب مصر بركلة جزاء في الدقيقة السادسة بعد ارتطام كرة محمد صلاح في يد مدافع نيوزيلندا، لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وفي أول خطورة حقيقية في المباراة، سدد ساربريت سينج تسديدة قوية في الدقيقة السابعة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر.

وأنقذ مصطفى شوبير هدفا محققا في الدقيقة 14 بعد تسديدة قوية من إيلي جاست لكنها تحولت لركنية.

وافتتح منتخب نيوزيلندا التسجيل في الدقيقة 15 بعد رأسية رائعة من فين سورمان استغل فيها عرضية تيم باين المتقنة.

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رأسية زيكو التي لا تصد ولا ترد pic.twitter.com/lRodDbcTR9 — FilGoal (@FilGoal) June 22, 2026

وحصل مهند لاشين على بطاقة صفراء في الدقيقة 17 بعد تدخل قوي على ساربريت سينج.

تحصل منتخب مصر على ركلة ركنية في الدقيقة 20 نفذها محمد صلاح بتمريرة لمحمد هاني لكنها انتهت في النهاية بركلة مرمى.

وبعد تدخل قوي على محمد هاني، حصل ساربريت سينج على بطاقة صفراء في الدقيقة 20.

وعقب العودة من فترة التوقف لشرب المياه، ضغط منتخب وسيطر على الكرة بحثا عن التعادل.

وباغت لاعبو نيوزيلندا دفاعات مصر في الدقيقة 26 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع.

وكاد عمر مرموش أن يسجل التعادل في الدقيقة 27 بتسديدة رائعة لكن تصدى لها حارس المرمى على مرتين قبل أن تصل إلى محمد صلاح.

وحصل كالوم ماكويت لاعب نيوزيلندا على بطاقة صفراء في الدقيقة 34 بعد تدخل قوي على إمام عاشور على حدود منطقة الجزاء.

وسدد محمد صلاح الركلة الحرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى.

وسقط حمدي فتحي في الدقيقة 42 بسبب الإصابة وشارك رامي ربيعة اضطراريا قبل دقائق من نهاية الشوط الأول.

وواصل منتخب مصر سيطرته على الكرة بحثا عن التعادل مع تراجع نيوزيلندا للدفاع.

وأهدر إمام عاشور هدفا محققا بعد عرضية متقنة من مصطفى زيكو في الدقيقة 46 لكن سددها بيسراه بجوار القائم الأيمن.

وبدأ منتخب مصر الشوط الثاني بشكل مغاير بالضغط منذ البداية بحثا عن التعادل.

وكاد صلاح أن يدرك التعادل في الدقيقة الأول بعد استقبال عرضية محمد هاني، لكن تصدى لها حارس المرمى على مرتين.

واستمر الضغط المصري بتسديدة قوية من عمر مرموش في الدقيقة 47 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وعلى عكس سير الشوط الثاني، أنقذ مصطفى شوبير هدفا محققا في الدقيقة 52 وحولها لركنية بعد رأسية رائعة من كالوم ماكويت.

واصل منتخب مصر ضغطه ووصلت كرة عرضية إلى مصطفى زيكو في الدقيقة 55 لكنها سددها في جسم مدافع نيوزيلندا.

وكلل منتخب مصر مجهوداته بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 58 بعد عرضية متقنة من محمد هاني حولها مصطفى زيكو برأسية داخل شباك نيوزيلندا.

واستمر الضغط المصري على دفاعات نيوزيلندا رغم التعادل من أجل تحقيق الانتصار.

وفي لمسة فنية رائعة ناجحة منتخب مصر في إضافة الثاني في الدقيقة 68 بعد جملة رائعة بين مصطفى زيكو وصلاح حولها الأخير داخل الشباك بتسديدة أرضية رائعة.

ودفع حسام حسن بالثنائي حمزة عبد الكريم وتريزيجيه بدلا من زيكو ومرموش في الدقيقة 76.

ونجح البديل تريزيجيه في تسجيل هدف برأسية رائعة في الدقيقة 82 بعد عرضية من محمد صلاح في ركلة ركنية.

وأمن حسام حسن دفاعات بالدفع بحسام عبد المجيد في الدقيقة 85 بنزول إمام عاشور كما شارك زيزو بدلا من صلاح.

واستمرت السيطرة المصرية وكادت مصر أن تسجل الرابع في الدقيقة 94 بعد انفراد تام لزيزو راوغ فيها حارس المرمى لكن سددها في الحارس.

وأجرى منتخب مصر التبديل السادس في الدقيقة 98 بعد سقوط حسام عبد المجيد لإصابة في الرأس وشارك محمد عبد المنعم بدلا منه.

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.