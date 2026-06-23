اكتسح منتخب البرتغال نظيره الأوزبكي بخماسية ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وفازت البرتغال على أوزبكستان 5-0 في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل الأهداف: كريستيانو رونالدو (هدفين)، ونونو مينديش، وعبد الواحد نيماتوف (هدف عكسي)، ورفائيل لياو.

منتخب البرتغال حقق انتصاره الأول في كأس العالم 2026 بعدما تعادل في الجولة الأولى ضد الكونغو الديموقراطية 1-1.

فيما تلقى منتخب أوزبكستان الهزيمة الثانية بعد الخسارة في الجولة الأولى 3-1 على يد الكونغو.

الفوز رفع رصيد البرتغال إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة 11، في انتظار مباراة الكونغو ضد كولومبيا.

لا ينتهي

عقب التعادل أمام الكونغو في الجولة الأولى من دور المجموعات، واجه كريستيانو رونالدو انتقادا عنيفا وهجوما لاذعا من الصحافة البرتغالية.

الأسطورة البرتغالية تحمل المسؤولية من جانب أبناء بلده ووصل الأمر أن طالبه البعض بالاعتزال.

نونو سارافيا، المستشار والشريك في سبورتينج لشبونة، وهو النادي الذي نشأ فيه رونالدو كتب في عموده الخاص في صحيفة "أبولا" البرتغالية الشهرية: "شكرا على كل شيء يا كريستيانو. لكن قد حان وقت الرحيل".

رونالدو الذي وصفه منتقديه بالمنتهي، رد اليوم عليهم وعلى نونو سارافيا، واحتفل مرتين على طيرقته الشهيرة "SIU" وأثبت أنه لا ينتهي.

فيما أعرب رونالدو عن سعادته البالغة بعدما سجل ثنائية تاريخية وردد عقب المباراة : "لقد عدت .. لقد عدت".

رونالدو بات أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة لمسابقة كأس العالم. (طالع التفاصيل)

كما أصبح رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم برصيد 10 أهداف متجاوزا الراحل أوزيبيو (9 أهداف). (طالع التفاصيل)

التشكيل

استعان روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال بالثنائي جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو في خط الهجوم أمام أوزبكستان.

فيما اعتمد فابيو كانافارو مدرب أوزبكستان على عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي في قيادة خط الدفاع.

وصف المباراة

بدأ المنتخب البرتغالي المباراة بضغط هجومي كبير، وكاد برونو فرنانديز أن يفتتح التسجيل مبكرًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة، قبل أن يترجم المنتخب البرتغالي أفضليته سريعًا.

وفي الدقيقة السادسة، افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل بعدما قاد جواو كانسيلو هجمة رائعة من الجهة اليمنى، ثم مرر الكرة إلى قائد البرتغال الذي أطلق تسديدة متقنة سكنت الزاوية اليمنى السفلية لمرمى عبد الوهاب نعمتوف.

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كريستيانو رونالدو يسجل حضوره في سادس نسخة من #كأس_العالم 🐐pic.twitter.com/WQE4hgi8yb — FilGoal (@FilGoal) June 23, 2026

وواصل المنتخب البرتغالي سيطرته، ليضيف نونو مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 17 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، نفذها ببراعة في الزاوية اليسرى للمرمى.

وحاول منتخب أوزبكستان العودة إلى المباراة، ونجح عزيزجون جانييف في هز الشباك بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الدقيقة 29، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بسبب وجود مخالفة في بناء الهجمة.

وقبل نهاية الشوط الأول بست دقائق، عاد رونالدو لزيارة الشباك مجددًا بعدما استغل تمريرة متقنة من برونو فرنانديز داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في الزاوية اليسرى السفلية، مسجلًا الهدف الثالث للبرتغال والثاني له في اللقاء.

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بهذا الهدف، رونالدو يصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال في كأس العالم 👑👏pic.twitter.com/cfTOQ5g6B9 — FilGoal (@FilGoal) June 23, 2026

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب البرتغالي تفوقه، بينما أتيحت بعض المحاولات لأوزبكستان، أبرزها تسديدة أوتابيك شوكوروف التي مرت بجوار القائم الأيمن، في الوقت الذي أهدر رونالدو فرصة جديدة بعد تصدٍ مميز من الحارس نعمتوف.

وفي الدقيقة 60، جاء الهدف الرابع بطريقة غريبة، بعدما فشل الحارس عبد الوهاب نعمتوف في التعامل مع الكرة، ليحولها بالخطأ إلى شباكه مانحًا البرتغال رباعية نظيفة.

وشهدت الدقائق الأخيرة استمرار محاولات البرتغال لزيادة الغلة، حيث حرم نعمتوف رونالدو من تسجيل الهاتريك بتصدٍ رائع في الدقيقة 74، قبل أن يهدر إلدور شومورودوف أبرز فرص أوزبكستان بعدما سدد كرة قوية مرت فوق العارضة، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال برباعية نظيفة.

وفي الدقيقة 87 وصلت لكرة المرتدة إلى رافائيل لياو على حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى العليا مضيفًا الهدف الخامس للمنتخب البرتغالي ومختتمًا مهرجان الأهداف.