أنصفت التاريخ يا ليو

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 22:20

كتب : محمد رؤوف

ليونيل ميسي

نعم كما قرأت ذلك، أنصفت التاريخ يا ليو، وليس أنصفك التاريخ، لماذا؟ ببساطة لأن ميسي أصبح وجوده على قمة الأرقام والإحصائيات التاريخية إنصافا للتاريخ نفسه، نظرا لما أضافه لكرة القدم خلال مسيرته الكروية.

ميسي له فضل كبير على كرة القدم، إذ أضاف متعة بصرية وأرقام لم يستطع لاعب آخر أن يضيفها.

عندما ستقرأ فيما بعد اسم ميسي كمتصدر لجميع الأرقام تقريبا، سيكون ذلك إنصافا للتاريخ ولكرة القدم أن ميسي أعلى القوائم.

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وقاد ميسي فريقه للفوز على النمسا بهدفين دون رد سجلهما الأفضل في التاريخ خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وأصبح ليونيل ميسي الآن هو الهداف التاريخي لـ كأس العالم منفردا وبرصيد 18 هدفا، وذلك بعد هدفين جديدين في شباك النمسا.

وأهدر ميسي ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة هي الثالثة التي يهدرها في كأس العالم تاريخيا، لكنه عاد وسجل الأول أيضا بنفسه في الدقيقة الـ39.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه الثنائية، وصل ميسي إلى 18 هدفا في كأس العالم تاريخيا، كهداف تاريخي للبطولة منفردا على حساب الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفا، بجانب وصوله إلى الهدف الخامس في هذه النسخة حتى الآن كهداف لتلك النسخة.

وأصبحت النمسا هي المنتخب الـ12 الذي يهز ميسي شباكه في كأس العالم بمشاركته السادسة بالبطولة بعد منتخبات صربيا ومونتنيجرو، والبوسنة والهرسك، وإيران، ونيجيريا، والسعودية، والمكسيك، وأستراليا، وهولندا، وكرواتيا، وفرنسا، والجزائر.

وبشكل عام، وصل ميسي -38 عاما- إلى الهدف 123 بقميص الأرجنتين في مباراته الـ201 دوليا.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ 32 بعد صدارة المنتخب لمجموعته بـ 6 نقاط.

وتوقف رصيد النمسا في المركز الثاني بـ 3 نقاط، بينما يأتي منتخبا الأردن والجزائر في المركزي الثالث والرابع الترتيب دون رصيد.

التشكيل

بدأ ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بالثنائي ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز في الهجوم.

وعلى الجانب الآخر، لعب رالف رانجنيك مدرب النمسا بمهاجم وهو مايكل جريجوريتش، ووضع ماركو أرناوتوفيتش على مقاعد البدلاء.

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وصف المباراة

بدأ منتخب الأرجنتين بقوة، وفي الدقيقة الرابعة عاد المصري أمين عمر حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لوجود شك في ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعد تدخل على لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة.

ونفذ ميسي ركلة الجزاء وأهدرها، ولكن ذلك كان بمثابة بداية الجحيم على النمسا.

وفي الدقيقة 19 أهدر ميسي فرصة هدف محقق بعد تدخل من مدافع النمسا في اللحظات الأخيرة قبل أن يسدد الكرة.

وفي الدقيقة 32 أنقذ ديفيد ألابا مرمى النمسا بعد تسديدة من ميسي.

وفي الدقيقة 39 أحرز ميسي الهدف الأول بعد تسديدة مقوسة سكنت المرمى.

وسدد مارسيل سابيتزر كرة قوية في الدقيقة 55 من ركلة حرة مباشرة تصدى لها إيميليانو مارتينيز ببراعة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سدد ميسي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وسكنت الشباك ليقتل المباراة لصالح التانجو.

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