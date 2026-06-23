كأس العالم - رقم استثنائي وآخر تاريخي.. رونالدو رجل مباراة البرتغال وأوزبكستان

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 23:55

كتب : FilGoal

رونالدو - البرتغال ضد أوزبكستان

حصد كريستيانو رونالدو قائد البرتغال على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام أوزبكستان.

وحققت البرتغال الفوز الأول في كأس العالم أمام أوزبكستان في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ11، بخماسية نظيفة. (طالع التفاصيل)

رونالدو سجل هدفين وبات أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة لمسابقة كأس العالم. (طالع التفاصيل)

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كما أصبح رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم برصيد 10 أهداف متجاوزا الراحل أوزيبيو (9 أهداف). (طالع التفاصيل)

وجاءت أرقام كريستيانو رونالدو أمام أوزبكستان كالتالي:

الأهداف: 2

التسديدات: 7

تسديدات على المرمى: 5

فرص خطيرة ضائعة: 3

دقة التمريرات : 13 / 19 بنسبة 68%.

الفوز رفع رصيد البرتغال إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة 11، في انتظار مباراة كولومبيا (3 نقاط)، والكونغو (نقطة واحدة).

فيما توقف رصيد منتخب أوزبكستان عند صفر من النقاط بعد هزيمتين أمام كولومبيا والبرتغال.

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