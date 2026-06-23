كأس العالم - رونالدو يكسر رقم أوزيبيو ويصبح الهداف التاريخي للبرتغال

حطم النجم البرتغالي الرقم التاريخي المدون باسم الأسطورة الراحل أوزيبيو في تاريخ كأس العالم.

وانفرد رونالدو بصدارة هدافي البرتغال في تاريخ كأس العالم.

وسجل رونالدو هدفين في شباك أوزبكستان ليرفع رصيده إلى 10 أهداف وينفرد بصدارة الهدافين.

وكسر رونالدو الرقم المسجل باسم الأسطورة أوزيبيو برصيد 9 أهداف.

وسجل رونالدو هدف التقدم لمنتخب البرتغال في مرمى أوزبكستان في المقامة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

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كريستيانو رونالدو يسجل حضوره في سادس نسخة من #كأس_العالم 🐐pic.twitter.com/WQE4hgi8yb — FilGoal (@FilGoal) June 23, 2026

كما سجل الهدف الثالث في مباراة تشير لتقدم المنتخب البرتغالي بنتيجة 4-0.

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بهذا الهدف، رونالدو يصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال في كأس العالم 👑👏pic.twitter.com/cfTOQ5g6B9 — FilGoal (@FilGoal) June 23, 2026

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

وسجل رونالدو في النسخ التالية (2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026).

وتعادل منتخب البرتغال مع الكونغو بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الحادية عشر من كأس العالم.

ويلعب منتخب البرتغال ضد أوزباكستان في الجولة الثانية لحساب المجموعة 11.

فيما يواجه منتخب الكونغو نظيره الكولومبي ضمن المجموعة ذاتها.