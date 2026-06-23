كأس العالم - تفوق على ميسي.. رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا تاريخيا جديدا في كأس العالم.

وسجل رونالدو هدف التقدم لمنتخب البرتغال في مرمى أوزبكستان في المقامة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

وفي الدقيقة السادسة من المباراة انطلق جواو كانسيلو ومرر كرة عرضية متقنة حولها رونالدو إلى هدف في شباك أوزبكستان.

وسجل رونالدو هدفه الأول في منافسات النسخة الجارية من كأس العالم 2010.

video:1 كريستيانو رونالدو يسجل حضوره في سادس نسخة من #كأس_العالم 🐐pic.twitter.com/WQE4hgi8yb — FilGoal (@FilGoal) June 23, 2026

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

وسجل رونالدو في النسخ التالية (2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026).

وتفوق رونالدو على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي في 5 نسخ مختلفة لكاس العالم.

كما وصل رونالدو إلى الهدف رقم 9 مع البرتغال في كأس العالم ليعادل رقم الأسطورة الراحل أوزيبيو، الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم.

6 نسخ.. 6 بصمات.. أسطورة واحدة. 👑 كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب يسجل في 6 بطولات كأس عالم مختلفة🐐 إنجاز يرسخ مكانته بين عظماء اللعبة عبر التاريخ. ⭐ pic.twitter.com/Mek5pY4aJY — FilGoal (@FilGoal) June 23, 2026

وتعادل منتخب البرتغال مع الكونغو بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الحادية عشر من كأس العالم.

ويلعب منتخب البرتغال ضد أوزباكستان في الجولة الثانية لحساب المجموعة 11.

فيما يواجه منتخب الكونغو نظيره الكولومبي ضمن المجموعة ذاتها.