كأس العالم - تفوق على ميسي.. رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 20:26

كتب : محمود حمدي

كريستيانو رونالدو - البرتغال ضد المجر

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا تاريخيا جديدا في كأس العالم.

وسجل رونالدو هدف التقدم لمنتخب البرتغال في مرمى أوزبكستان في المقامة ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

وفي الدقيقة السادسة من المباراة انطلق جواو كانسيلو ومرر كرة عرضية متقنة حولها رونالدو إلى هدف في شباك أوزبكستان.

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وسجل رونالدو هدفه الأول في منافسات النسخة الجارية من كأس العالم 2010.

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

وسجل رونالدو في النسخ التالية (2006 - 2010 - 2014 - 2018 - 2022 - 2026).

وتفوق رونالدو على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي في 5 نسخ مختلفة لكاس العالم.

كما وصل رونالدو إلى الهدف رقم 9 مع البرتغال في كأس العالم ليعادل رقم الأسطورة الراحل أوزيبيو، الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم.

وتعادل منتخب البرتغال مع الكونغو بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الحادية عشر من كأس العالم.

ويلعب منتخب البرتغال ضد أوزباكستان في الجولة الثانية لحساب المجموعة 11.

فيما يواجه منتخب الكونغو نظيره الكولومبي ضمن المجموعة ذاتها.

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