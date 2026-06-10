للموسم الثاني على التوالي.. الهلال يتوج بلقب دوري النخبة السوداني على حساب المريخ

توج الهلال بلقب دوري النخبة السوداني للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على المريخ غريمه التقليدي بهدف دون مقابل.

وتقام البطولة للموسم الثاني على التوالي في الأراضي السودانية لتحديد الأندية المتأهلة للمسابقات الإفريقية الموسم المقبل.

وأقيمت البطولة بمشاركة 8 فرق أقيمت في ملاعب استاد الخرطوم ودار الرياضة أم درمان واستاد كوبر.

وعادت الأندية السودانية للعب في العاصمة الخرطوم لأول مرة منذ نشوب الأعمال التخريبية في البلاد منذ أبريل 2023.

وحُسم اللقب في الجولة الأخيرة بفوز الهلال على المريخ بنتيجة 1-0.

ودخل قطبا الكرة السودانية الجولة الأخيرة برصيد 18 نقطة، ورفع الهلال رصيده لـ 21 في الصدارة بعد الفوز فيما ظل المريخ ثانيا بنفس الرصيد.

وتأهل الهلال والمريخ للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

وحجز الهلال الساحلي مقعده للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويتبقى مقعد وحيد في الكونفدرالية سيخطفه بطل كأس السودان والذي ستشهد نسخته الجديدة غياب الهلال والمريخ وفقا لقرار الاتحاد السوداني.

ويشهد كأس السودان مشاركة الفرق التي احتلت المركز من الرابع للثامن في بطولة النخبة المحلية.

يذكر أن نسخة الموسم الماضي انتهت بتتويج الهلال بطلا للكأس بعد غياب المريخ عن الحضور للمباراة النهائية. (طالع التفاصيل)