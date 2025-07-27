بعد غياب المريخ عن الحضور.. الهلال بطلا لـ كأس السودان

الأحد، 27 يوليه 2025 - 01:37

كتب : FilGoal

الهلال بطل كأس السودان

توج الهلال بلقب كأس السودان بعد غياب المريخ غريمه التقليدي في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة بورتسودان.

وسبق أن أًصدر الناديان بيانا مشتركا في منتصف الشهر الماضي يعلنان من خلال الاعتذار عن عدم المشاركة في المباراة النهائية للكأس.

وأكد بيان الناديين حينها أن "القرار يأتي حفاظًا على مصالح الكرة السودانية ومقاعدها القارية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية".

لكن الهلال تراجع عن الانسحاب وطلب تأجيل المباراة وهو ما رفضه الاتحاد السوداني، فيما تمسك المريخ بقراره.

وغاب ممثلي المريخ عن حضور الاجتماع الفني الذي أقيم قبل الجمعة ثم عن المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وانتظر الحكم نهاية الوقت القانوني في ظل عدم حضور الأحمر السوداني وأعلن تتويج الهلال باللقب.

وتوج الهلال بلقب دوري النخبة بعدما اكتسح المريخ بنتيجة 4-0 في الجولة الأخيرة من البطولة.

وعوضا عن خوض المباراة النهائية خاض الهلال مباراة ودية أمام فريق التقدم بورتسودان الصاعد حديثا للدوري السوداني وفاز بنتيجة 3-1.

الهلال السوداني كأس السودان
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